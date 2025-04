Pellegrini ‘pasa factura’ tras su nuevo hito con el Betis: “Contento por las semifinales, a pesar de todas las críticas”

Manuel Pellegrini sigue coleccionando hitos en el Real Betis Balompié. Ahora clasificó al club andaluz para la primera semifinal continental de su historia. El empate con el Jagiellonia Białystok, en Polonia, le alcanzó a los verdiblancos para asegurar su presencia en la ronda de los cuatro mejores de la Conference League, la competencia de clubes más nueva de la UEFA. El Ingeniero instala su nombre entre los grandes entrenadores que han pasado por la tienda de Heliópolis.

Por tercera vez en su carrera, el chileno alcanza las semifinales de una copa europea. Las dos veces anteriores fueron en la Champions League, en las cuales no logró meterse en la final. Primero fue con el Villarreal, en la temporada 2005-2006, cuando cayó en su llave ante el Arsenal. Con posterioridad, lo repitió en la banca del Manchester City, en la campaña 2015-2016, quedando en el camino a manos del Real Madrid.

Luego de la clasificación y la felicidad por ese objetivo, Pellegrini aprovechó la instancia con los medios para recordar los momentos en los que fue blanco de ácidas críticas, en esta misma temporada, cuando los resultados no acompañaban. “Contento por estar en semifinales, a pesar de todas las críticas recibidas, teníamos que clasificar, hemos ido paso a paso y ya estamos en semifinales. Es la primera vez que lo hace el club, pero más que esa llegada, es estar ahora, pelear con la Fiorentina para llegar a la final. Contento por lo que hizo el equipo, un partido muy maduro”, comenzó diciendo el estratega.

El Ingeniero aseguró que “no me preocupo demasiado cuando hay críticas”, comprendiendo que “cuando los resultados no se dan, siempre se mira primero al técnico”. “Estoy contento por lo que hemos hecho durante todo el año, en el peor momento estábamos a tres puntos de Europa. Vamos a seguir intentando despertar esa ambición de llegar a peldaños que, en principio, no estaban presupuestados. El grupo está cada día más fuerte. Ojalá podamos llegar a la final y ganarla”, añadió.

En la misma línea, Pellegrini insistió en que “ahora vamos a intentar llegar lo más lejos posible”. Si bien invitó a sus jugadores a disfrutar la clasificación, activó de inmediato el chip para los próximos encuentros. “Mañana nos centraremos en el Girona, después en el Valladolid, porque esto es muy bonito, pero podemos perder una final y quedarnos sin Europa”, manifestó.

Finalizando su alocución, el Ingeniero Pellegrini agradeció el apoyo de los aficionados del Betis: “Donde vamos, nos acompañan siempre. En su momento no pudimos darles los resultados en la Conference League, hemos tratado de responderles ahora. Me alegro que hayan disfrutado de este triunfo. El hincha del Betis solo se merece victorias”.

Además, aprovechó para referirse a la situación física de Ricardo Rodríguez. El seleccionado suizo, de raíces chilenas (por su madre), debió salir en los 26 minutos por lesión, siendo reemplazado por Romain Perraud. “Sintió una contractura en el isquiotibial. Mañana tendrá una revisión médica, él dijo que no sintió un tirón fuerte, podría ser cansancio. Mañana lo revisaremos y tendremos un diagnóstico más claro”, explicó. El DT ha debido afrontar la recta final del curso 24-25 con varias bajas.