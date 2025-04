Ancelotti duda de su continuidad en el Real Madrid tras caer en la Champions: “No quiero saber que será de mi futuro”

El Real Madrid se despidió de la Champions League. El cuadro merengue cayó por 2-1 ante el Arsenal. En la ida había sido superado por 3-0. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti hizo su análisis de la llave. “Para cambiar la dinámica necesitábamos algo, quizás el penal que nos quitaron. Tenemos que ser honestos, ellos lo han merecido en los dos partidos. El fútbol tiene una cara feliz y una cara triste. La feliz la hemos visto muchas veces, hoy nos toca la triste”, dijo el entrenador.

Pese a la eliminación, el DT no baja los brazos en el resto de las competiciones. “Ahora estamos en la pelea por la Liga. Hay desventaja, pero tenemos el partido contra el Barça. Y la final de Copa y el Mundial de Clubes, en una temporada interminable. Tenemos que levantarnos. Con la cabeza alta y a aprender de los errores”, señaló.

Pese a esa visión, el italiano sabe que su presencia en el Real Madrid de cara al próximo curso no está asegurada. “¿Mi futuro? No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo...”, lanzó.

“Quizás el club decide cambiar, pero puede ser este año o el que viene. El día que acabe aquí solo haré una cosa: agradecer a este club”, complementó.

Consultado por las críticas de la fanaticada, que lo apunta como uno de los culpables del momento deportivo, el estratega le bajó el perfil a la situación. “No me cambia nada que la gente piense eso. Voy a preparar los siguientes partidos para ganar LaLiga y la Copa”, dijo al respecto.

Los errores del Madrid

A la hora de visualizar los errores, el DT evita culpar a sus dirigidos por lo expuesto en los dos partidos de cuartos de final. “No es correcto hacer un análisis hoy. Tenemos que tener la cabeza alta, se lo he dicho a los jugadores. Estos últimos años lo hemos hecho mejor que otros. No existen equipos invencibles”, comentó.

Claro que reconoció por donde pasó el problema de su escuadra. “No siempre hemos sido intensos. Esta temporada ha faltado actitud colectiva. Les he dicho a los chicos que hay que tener la cabeza alta y seguir peleando y luchando. Hay que aprender de esto”, explicó.