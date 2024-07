El concreto encargo de Jorge Almirón a Colo Colo

Colo Colo se alista para recibir a Santa Cruz, por la Copa Chile. El partido se disputará este sábado en el estadio Monumental. Sin embargo, el compromiso ante el equipo de la región de O’Higgins no es la única preocupación para los albos. El Cacique mira de reojo hacia la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Junior. Para ese duelo, el técnico Jorge Almirón espera contar con un equipo fortalecido.

La dirigencia que preside Aníbal Mosa concretó el arribo del delantero Javier Correa, proveniente de Estudiantes de La Plata, en una operación millonaria. Sin embargo, un infortunio amenaza su participación en el choque ante los cafetaleros: sufrió una lesión muscular de la que los albos no precisaron el tiempo de recuperación.

El encargo de Almirón

Si bien la satisfacción de la necesidad ofensiva era la más apremiante para el estratega, hay otras que igualmente pretende resolver. Puntualmente, en la zona defensiva. Ahí, los puestos que busca fortalecer son dos. Otra vez en orden de prioridad, aspira a contar con un nuevo lateral derecho y con otro defensor central. “Acá han jugado todos los laterales derecho siendo Óscar (Opazo) el que más jugó. Siempre es bueno tener jugadores de jerarquía para el rival que vamos a enfrentar y generar competencia en el equipo”, expresó, a modo de establecerla.

Mauricio Isla, en la Copa América (Foto: Photosport)

Almirón es un hombre de gustos concretos que, por lo demás, no suele esconder. Este viernes, por ejemplo fue claro en plantear un encargo igualmente acotado a Blanco y Negro. “Fui claro con el presidente. A mí me gusta Matías Catalán para reforzar la defensa. Y con Mauricio Isla se sigue negociando”, puntualizó en la conferencia de prensa previa al choque ante Santa Cruz.

Diferencias

Al menos en el caso del Huaso, el problema radica, hasta ahora, en las amplias diferencias económicas con el jugador. Arturo Jiménez, su representante, admitió la amplia distancia entre la propuesta que plantearon los albos y las pretensiones del futbolista. “Cuando hablamos con los clubes y dependiendo del interés, les pedimos que nos digan cuál es su presupuesto, para poder acercar términos económicos. La oferta que nos pasó Colo Colo fue insuficiente. Está bastante lejos de lo que pedimos”, expresó el intermediario, al sitio As.

“Una cosa es la prioridad y otra es la realidad de las ofertas. Su prioridad es el tema personal, pero él entiende que si tiene que ir a jugar a Emiratos Árabes o a Dubái, porque la oferta económica es muy buena e irrechazable, él es un profesional e irá para allá”, advirtió.

Jiménez desmintió los montos que se han mencionado en torno a la operación. “No me parece de buen tacto hablar de plata, me gusta más hablar de conceptos. Si tú hablas de los salarios de los jugadores, la gente que no está metida en este rubro se tira encima, porque no entiende cómo funciona el negocio. Creemos que la valorización de Mauricio, a día de hoy, es de un monto y, a lo mejor, Colo Colo, Real Oviedo, Peñarol o el LAFC piensan una cosa distinta”, sostiene, dando cuenta de la lista de interesados en el futbolista, al margen de las posibilidades en el mercado asiático a las que también aludió.