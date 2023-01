El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con varios excompañeros del Manchester United

Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor salida del Manchester United antes de arribar al Al Nassr de la liga de Arabia Saudita. Por lo mismo, y como un modo de compensar lo sucedido con los más cercanos, el delantero luso ha invitado a los futbolistas con los que tuvo un trato más cercano al país de Medio oriente para que pasen unos días a modo de vacaciones.

Según ha indicado The Sun, además el portugués invitó a varios de sus excompañeros, entre ellos Casemiro y Varane con quienes coincidió además en el Real Madrid, su compañero de selección Bruno Fernandes y Harry Maguire.

Además, en la publicación destacan que es probable también de que estas reuniones con sus amigos ocurran con mayor frecuencia en Lisboa, Portugal. Esto por lo apretado del calendario europeo, además que Ronaldo tendrá la posibilidad de viajar de forma más seguida a la capital de Portugal para revisar los avances de su nuevo hogar.

El fin del ciclo en Manchester United

Cabe recordar que la relación entre Cristiano Ronaldo y Manchester United no acabó de la mejor forma. De hecho, la segunda etapa entre el jugador y los Diablos Rojos se terminó en pleno Mundial de Qatar mientras el luso estaba en medio de la concentración con la selección.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, señalaron desde el club inglés en su momento a través de un comunicado oficial.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, continuaron.

“Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, cerraba la publicación.

Pocas horas después, CR7 tomó la palabra a través de Twitter para agradecer a los fanáticos del United. “Tras conversaciones con el Manchester United, hemos acordado de mutuo acuerdo rescindir el contrato antes de tiempo”.

“Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Sin embargo, parece que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío”, agregó. “Le deseo mucho éxito al equipo para lo que resta de temporada y para el futuro”, cerró en la ocasión.

El quiebre

La distancia entre el entrenador del Manchester United Erick Ten Hag quedó en evidencia en una entrevista de la cadena Sky concedida una semana antes del inicio del Mundial. “¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, lanzó.

Sobre el DT, expuso que “no le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.