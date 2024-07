El enigmático mensaje que promociona la U cuando gestiona el retorno de Charles Aránguiz

El gran anhelo de los hinchas de Universidad de Chile está cerca de concretarse. Todo parece indicar que el retorno de Charles Aránguiz se hará realidad en este mercado de pases. A la espera de la oficialización, considerando que el libro de transferencias se cierra 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda (justo la del Superclásico), la U lanza mensajes enigmáticos en sus redes.

A las 20.20 horas de este sábado, una publicación en la cuenta oficial de X del elenco universitario llamó la atención. No solo por el horario, sino también por usar de manera particular el número 20, el que usó Aránguiz en su primera etapa en la tienda del chuncho. Si bien se trata de una publicidad de una promoción de la tienda oficial para el Día del Niño, no deja de ser sugerente.

“¿Ya pensaste en tu regalo para el Día del Niño? Aprovecha el 20% de descuento en productos seleccionados”, es parte de la oferta lanzada por Universidad de Chile, más una imagen en la cual se destaca particularmente la CH (iniciales del nombre del mediocampista) y el 20. Si bien no se trata de algo directo, para terminar el misterio de una vez y entregarle la buena nueva a los forofos, el posteo oficial del elenco que comanda Michael Clark alimenta las dobles lecturas.

Como informó El Deportivo, la llegada del ex Bayer Leverkusen es inminente, ya que el Príncipe solicitó formalmente a Internacional de Porto Alegre salir sin costo y rescindir su contrato, para así concretar su vínculo con la U. Éste será de 18 meses, es decir, hasta fines de 2025. La extensión de su contrato está acordada, así como su salario.

Más allá del juego que han realizado las redes oficiales del cuadro laico, Aránguiz no podrá utilizar la 20 en lo que queda del Campeonato Nacional 2024, porque ese número lo tiene Federico Mateos y no se puede cambiar por otro jugador que pertenece al plantel.