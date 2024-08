El furioso mensaje de la U para Ricardo Gareca por no llamar a ninguno de sus jugadores a la Roja

El líder absoluto del Campeonato Chileno no tiene representantes en la Selección Chilena. O dicho de manera más explicita, Ricardo Gareca opta por no citar a los jugadores de la U para los duelos eliminatorios de septiembre.

Por lo mismo, la reacción de los azules fue feroz. no se guardaron nada. Y una vez que se consolidaron en la cima de la Tabla de Posiciones, tras golear a Cobreloa, le mandaron un duro mensaje al director técnico argentino.

“A lo mejor, lo que se hace en el torneo nacional se mira en menos. Nosotros hemos hecho un gran campeonato y hay varios jugadores de nosotros que deberían estar porque somos los punteros... Sólo hemos perdido dos partidos, y no sé si es raro, pero es lamentable”, dispara Gabriel Castellón.

Luego el portero añade que “no sé si es injusticia, pero los resultados avalan de que se están haciendo las cosas bien. Nosotros sentimos eso. Quizás de afuera no se ven las cosas bien, quizás hacemos las cosas mal o simplemente no somos del gusto (del entrenador)”.

Un poco más cauto, fue el estratega de los de la Casa de Bello, Gustavo Álvarez. “Soy muy respetuoso de la nómina que acaba de salir y estamos en presencia de un gran entrenador, hablo de Ricardo Gareca, con mucha experiencia, por lo que él sabrá quienes son los indicados para representar al país de la mejor manera”, dijo el compatriota del seleccionador.

Pero, ¿cuál es la razón para que ningún jugador de la U vista la camiseta de Chile? “La U se sostiene en los primeros lugares y nos interesan muchachos de ellos, pero optamos por experiencia para la Clasificatoria. No tenemos preferencia, para transmitir eso. Es diferente lo que opinan, pero no hay preferencia en particular”, explica el transandino.

Y luego entrega las razones para justificar el llamado de cuatro jugadores del Cacique (Brayan Cortés, Mauricio Isla, Vicente Pizarro y Carlos Palacios). “Con los muchachos de Colo Colo vemos una continuidad que se sostiene, como Carlos Palacios. El director técnico (Jorge Almirón) habitualmente lo considera en el medio local como internacional, hemos tenido charla en privado y lo convocamos acá hace harto tiempo”, concluye.

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias?

La Selección Chilena visitará a Argentina el próximo 5 de septiembre, a las 20 horas, y el 10 del mismo mes, recibirá Bolivia -a las 18 horas- en el Estadio Nacional.