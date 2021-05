El lamento de Dudamel tras la derrota ante Everton: “Nos faltó esa claridad en el último pase”

Universidad de Chile no pudo ante Everton y sumó su segunda derrota en el Torneo Nacional. Pese a que el cuadro ruletero sufrió la expulsión de Álvaro Madrid en los 41′, los azules no lograron hacer valer su superioridad numérica para quedarse con, al menos, el empate. Al final, los viñamarinos se impusieron por la cuenta mínima, gracias a un gol de penal de Cecilio Waterman. Rafael Dudamel, entrenador del conjunto estudiantil, analizó la caída de su escuadra en El Teniente.

“El no haber ganado hoy, no fue porque nos faltó motivación. Nos enredamos contra un equipo que necesitaba alcanzar un resultado positivo, que planteó un partido buscando tener una solidez defensiva. Notoriamente, respetando a nuestro equipo. Lo consiguen con una jugada fortuita, un penal que lo transforman. Movimos las piezas. Nos faltó por la parte central esa tranquilidad para ese último pase. Fuimos bastante amplios, pero nos faltó mucha más eficacia. Ellos terminaron acumulando muchos futbolistas por la parte central y a nosotros nos faltó esa claridad en el último pase”, manifestó el estratega.

“Los números hablan hoy porque no marcamos. Contra Antofagasta ganamos 2-1 y pudimos haber marcado cinco goles sin ningún problema. Hoy, con el resultado en contra, las estadísticas y los números apoyan la pregunta que me están haciendo. Nosotros fuimos protagonistas y fuimos por el rival. Pero nos faltó la claridad en ese último pase. Ser más efectivos a la hora de la amplitud. Pero no fue que no generáramos. Nos faltó mayor movilidad y tranquilidad para llegar con claridad. La estadística marca que podemos y debemos ser más goleadores y trabajaremos para ello. Pero no concuerdo que se nos haya quitado protagonista. Vamos a seguir trabajando en ello para poder hacer más goles”, añadió el venezolano.

Además, aseguró que sus pupilos dominaron el encuentro antes de la expulsión en la visita. “Cuando estuvimos once contra once y el partido cero a cero, el equipo controló y se impuso contra un rival que armaba línea de cinco, con dos volantes adelante. Su planteamiento claramente era defensivo. Pudimos haber generado más duelos”, dijo.

A pesar de la caída, el técnico de los laicos confía en que su escuadra se levantará para enfrentar de la mejor manera los próximos partidos: “Vamos a buscar aprender cómo superar estas defensas férreas. Si hoy ganábamos, el título no era nuestro. Y, con la derrota, tampoco quiere decir que hemos perdido la posibilidad. Hubiese sido significativo haber ganado y haber amanecido como líderes. Se nos escapó la oportunidad. Pero mañana nos levantaremos con la misma ilusión”.

Y, finalmente, valoró el desempeño de sus dirigidos, aunque hizo hincapié en que aún deben mejorar en algunos aspectos. “Al equipo no le pesa la responsabilidad de buscar la punta. No le pesa la responsabilidad de pelear por el título. Ha demostrado personalidad y jerarquía para ello. Puede que nos falten cosas por mejorar, porque tenemos que ser mejores en la última parte del campo. El equipo tiene la suficiente jerarquía para seguir compitiendo por el título”, concluyó.

De Paul: “No encontramos los espacios”

Fernando De Paul, durante el duelo entre Everton y la Universidad de Chile. FOTO: Agencia Uno.

Otro que se refirió al cotejo ante los de la Quinta Región fue el arquero azul Fernando De Paul. En diálogo con TNT Sports, el Tuto también lamentó la caída de su escuadra: “Defensivamente Everton nos bloqueó totalmente. No encontramos los espacios. Deberíamos haber intentado más por fuera, porque por dentro obviamente que estaban ellos y chocamos ahí. No solo hizo un gran trabajo defensivo cuando estábamos 11 contra 11, sino que también cuando le echaron uno a ellos. Estoy triste por la derrota, porque nos poníamos arriba. Pero hay que levantarse”.

“No hay que perder tiempo ni relajarse. Las primeras fechas de todos los torneos son muy importantes. Sacar muchos puntos al principio después te da un margen al final. Hay que tratar de sumar. El partido que viene es fundamental”, sentenció.