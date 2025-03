El llamativo análisis de José Luis Sierra en el mal momento de la Roja: “Se agruparon cosas; a Pizzi lo sacaron y ganó una Copa América”

José Luis Sierra visualiza el momento del fútbol chileno y es crítico con las decisiones que se han tomado en torno a la Roja. El Coto no se guarda nada y en su diagnóstico aborda varios años de crisis. “No es el mejor momento. Yo creo que hay muchas circunstancias que nos aquejan hace mucho tiempo. Desde el 2019, a raíz del estallido social, el campeonato no se terminó, siendo uno de los pocos países que decidió no terminarlo, al otro año fue la pandemia y eso perjudicó”, recuerda el entrenador de Unión Española.

El exfutbolista descarta que la crisis sea algo de corto tiempo. En ese sentido, el DT acumula todas las problemáticas pero dice que no tiene relación necesariamente el momento de la Liga de Primera y los malos resultados de la Selección. “Venimos arrastrando algo que no es consecuencia de lo que está pasando hoy ni hace uno o dos años, no porque se suspendan partidos la consecuencia es que a la Selección le vaya mal”, dijo.

José Luis Sierra dice que el primer error fue sacar a Pizzi. (Foto: Photosport)

“Se agruparon cosas en el tiempo que nos han impedido tener un rendimiento acorde a lo que estamos jugando, que es la clasificación a un Mundial”, añadió el técnico del cuadro hispano.

Mirando hacia atrás, Sierra ve la salida de Juan Antonio Pizzi como uno de los errores que se cometieron. Más allá de no lograr clasificar al Mundial de Rusia 2018, lo que fue uno de los golpes más duros que recibió la Generación Dorada cuando estaba en su momento cúlmine, para el exvolante, el transandino debía seguir al mando del elenco nacional. “Me llamó la atención que se cortara tan abruptamente el proceso de Pizzi que venía de ganar una Copa América, que para mí tiene mucho más mérito que la que se ganó en Chile”, dijo.

En esa línea, el mundialista en Francia 1998 recuerda lo hecho por el técnico argentino y asegura que hubo una sobrerreacción al final del proceso que llevaba a Rusia. “Llegó a la final de Copa Confederaciones y por no clasificar al Mundial, que fue una clasificatoria bien especial, se cortó ese proceso, entonces todo lo que nos ha pasado se suma para este momento de la Selección”, insistió el Coto.

Sobre la situación actual, Sierra cree que, pese a que la Roja es colista de las Eliminatorias, no es el peor equipo del concierto subcontinental. “Me parece que Chile no es la peor selección de Sudamérica, yo creo que debería estar dentro de las selecciones que van al Mundial. Si le hubiésemos ganado a Bolivia y Paraguay acá, estaríamos en el puesto para jugar el repechaje”, analizó.