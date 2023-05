El Toulouse de Gabriel Suazo obtiene un deslucido empate sin goles en su visita al Ajaccio

El Toulouse llegó a la isla de Ajaccio como el flamante monarca de la Copa de Francia. Los pupilos de Philippe Montainer aplastaron al Nantes para obtener el certamen galo, pero no pudieron replicar su gran rendimiento en Córcega. Les Violets, con Gabriel Suazo de titular, obtuvieron un pálido empate sin goles y se estancaron en la decimotercera posición de la Ligue 1.

El chileno disputó los 90 minutos y tuvo un correcto encuentro en la deslucida igualdad de su escuadra. En principio, la situación parecía estar bien encaminada. De hecho, durante el primer tiempo hubo una diferencia marcada entre ambos elencos. El conjunto de los Pirineos fue aplastante. No obstante, no pudo materializar su amplia posesión ni su gran cantidad de llegadas. Se mantuvieron firmes en el acecho sobre la portería de los locales, pero no lograron concretar la apertura de la cuenta.

En el complemento los caminos se cerraron. A pesar de que la visita tenía las riendas del juego, estuvieron lejos de brillar como en la primera etapa. Si antes se aproximaron sobre el arco de L’ours, después fue todo lo contrario, pues el trámite del encuentro se comenzó a disputar en el centro del campo y la capacidad de asociación se fue diluyendo.

A falta de cinco minutos para el cierre, llegó la peor noticia para les Violets. Vincent Marchetti recibió un gran pase en profundidad y se anticipó a la llegada del meta Maxime Dupé, que terminó por arrollarlo. El juez no dudó y señaló la pena máxima, ante la mirada atónita de la visita. Todo indicaba que sería la apertura de la cuenta, sin embargo, actuó el VAR. El réferi recibió la llamada y desestimó el cobro por posición de adelanto.

Con este empate, la escuadra del formado en Colo Colo se ubicó muy lejos de la clasificación a torneos internacionales. El Toulouse quedó en la treceava posición y suma 42 puntos. En tanto, el Ajaccio permanece en la zona roja. Se encuentra en la decimoctava ubicación, a ocho unidades del siguiente clasificado y ocupando uno de los cuatro puestos condenados al descenso.