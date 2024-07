En medio de un expediente disciplinario en su contra: la Conmebol felicita a Marcelo Bielsa por su cumpleaños

Un día como hoy, el 21 de julio de 1955, en Rosario, nació Marcelo Bielsa. El Loco cumplió 69 años y recibió múltiples saludos provenientes de los diferentes lugares donde ha dejado huella.

El primer club en hacerlo fue su querido Newell’s Old Boys. La escuadra leprosa lo formó como futbolista y fue donde se consolidó de ídolo como entrenador. El rosarino, que siempre reivindica su condición de hincha, recibió un afectuoso mensaje. “Una vida amando estos colores. ¡Feliz cumpleaños, Marcelo!, señalaron. El saludo era uno de los más esperados, pero no fue el único. Después vino el de la selección uruguaya, elenco que actualmente dirige. “¡Feliz cumpleaños, Marcelo!”, consignaron.

No obstante, prontamente llegó otra publicación que llamó la atención y rápidamente se viralizó. La Conmebol felicitó a Bielsa a través de sus redes sociales. “¡Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay y un histórico del fútbol sudamericano, cumple años hoy!”, postearon.

La publicación acontece poco después de la conferencia de prensa más incendiaria del Loco. En plena Copa América, el técnico argentino criticó duramente a la entidad con sede en Paraguay. “Estamos en Estados Unidos, entre comillas el país de la seguridad. Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos, cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a tu bebé. Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape”, indicó tras la polémica que involucró a los futbolistas charrúas luego de perder con Colombia.

“En un país que fue capaz del FIFA Gate; ahora resulta que la culpa es de los jugadores”, añadió. También tuvo duras palabras para los organizadores del torneo. “Todas las mentiras que han dicho, que las canchas están perfectas, o los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, esto es una plaga de mentirosos, y ya dije todo lo que me prometí no decir”, complementó.

Consecuencias

Bielsa, luego de ganar la medalla de bronce en el certamen continental, reafirmó sus dichos. “El que se exalta pierde parte de la razón. Revisé todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas. Me permito afirmarlo, porque si no fuera cierto lo que dije sería una vergüenza. Lo que dije es cierto y verificable”, aseguró.

Lo cierto es que sus palabras le pueden traer consecuencias. Sus acusaciones causaron una serie de repercusiones y la misma Conmebol tomó nota, decidiendo abrir un expediente en su contra.

La Asociación Uruguaya de Fútbol fue notificada mediante un correo electrónico por parte de la Conmebol e hizo llegar el expediente que consta de “varias hojas de denuncias en contra del entrenador”.

Según lo que determine la Unidad Disciplinaria, que puede actuar de oficio y que se remite al Código Disciplinario, el entrenador podría tener consecuencias. Estas podrían ir desde una multa o la suspensión de partidos, según varíe la decisión.