Esteban Valencia: “No dimos tres pases seguidos”

Esteban Valencia llegó a la conferencia de prensa sin máscaras. Decidido a reconocer que el partido de sus jugadores fue horrible, especialmente en el primer tiempo. Sin bien recalcó que Universidad de Chile seguirá peleando por estar arriba, para el entrenador fue imposible evitar la oscuridad de equipo, otra vez, en un Superclásico.

El Huevo, quien esta semana intentó llevar calma al camarín chuncho, especialmente por la mochila de los ocho años sin triunfos ante el Cacique, quedó decepcionado con la primera mitad de la U. Lo dijo sin rodeos: “El primer tiempo, no solo los primeros minutos, fue de mucha desconcentración. No estuvimos centrados y, por ende, Colo Colo aprovechó esa circunstancia. Viendo cómo se dio, por supuesto que tratamos de reorganizar lo que teníamos presupuestado y se nos hizo muy difícil. Pagamos caro ese muy mal primer tiempo nuestro”, sentenció el DT.

Siguiendo con su descarnada evaluación de la primera mitad, Valencia agregó; “El equipo estuvo muy lejos de lo que venía haciendo, no dimos tres pases seguidos. Lo único que queríamos era que terminara pronto ese primer tiempo”. En ese sentido, sí reconoció que Colo Colo es una escuadra que evidentemente iba a aprovechar esos yerros. Su autocrítica en ese sentido fue que no pudo reconstruir a su oncena durante el juego y recién aspiró a hacer algo mejor en el descanso, pensando en una remontada para el segundo tiempo.

“Es un golpe duro, porque veníamos por otra respuesta. Aspirábamos a una mejor respuesta en todo sentido. No entramos nunca en lo que fue el partido, la forma y lo que propuso el rival. Nos desesperamos en el segundo tiempo, nos quedamos con un jugador menos y eso te hace la tarea más difícil. Incluso con uno menos el equipo descontó y habla bien eso de nosotros, pero no siempre se va a dar así, no queremos ganar siempre con amor propio”, expresó

Pero las desconcentraciones también se dieron a la hora de hacer los cambios, como cuando el Huevo ordenó dos modificaciones y salieron tres jugadores azules de la cancha. “No entendía nada, pero por supuesto que generó una confusión. Tenemos que estar más atentos y que no nos pase, porque nos pudo costar un gol más en ese momento”, expresó el técnico, quien también defendió su decisión de ocupar a Ramón Arias como titular, pese a que venía recién saliendo de una lesión: “Ramón había respondido bien en los últimos días y por eso entró en la consideración para el equipo”.

Autocrítica de Cañete

Marcelo Cañete fue el autor del descuento de U. de Chile en la derrota ante Colo Colo. Foto: Agencia Uno.

Marcelo Cañete ha sido objeto de muchas críticas durante su paso por Universidad de Chile. Ayer, en el Superclásico, comenzó en la banca e ingresó para el segundo tiempo, reemplazando a Camilo Moya. Dentro de lo mal que lo hizo el cuadro azul en El Teniente de Rancagua, el exvolante de Cobresal salió airoso y cumplió con unos correctos 45 minutos. De hecho, hizo el tanto del descuento.

“El partido estuvo complicado. Ellos (Colo Colo) se encontraron con dos goles rápido. Nosotros no supimos aprovechar los momentos del partido, no nos pudimos encontrar. Pero hay que levantar cabeza, queda mucho todavía y hay mucho por mejorar”, manifestó después del compromiso el mediocampista formado en Boca.

Respecto al hecho de quedar con 10 jugadores en un clásico, Cañete dijo: “Son circunstancias que tenemos que aprender a mejorar y saber sobrellevar en estos partidos. Ese tipo de ventaja cuesta mucho. Hay que aprender de los errores y que no vuelva a pasar”. “Hay rabia porque perdimos, porque era clave este partido... Ahora hay que levantarse y seguir trabajando para llegar lo más arriba en este torneo”, cerró el 10 del club laico.

El equipo de Esteban Valencia tiene que recuperarse con rapidez de este nuevo golpe ante el más enconado rival. Este miércoles, visitan a Santiago Wanderers, en Valparaíso, que viene levantando y se ilusiona con el milagro de la salvación. Y en siete días más, reciben a Deportes Antofagasta.