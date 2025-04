Fanatismo, fiesta y un histórico triunfo: los días de locura por Joaquín Niemann en el LIV de Ciudad de México

En pocos lugares fuera de casa se puede decir que se juega como local. Pero sin duda que México es una de esas excepciones. Joaquín Niemann lo vivió en carne propia este fin de semana, continuando su increíble idilio con la afición azteca, ya que en ese país ganó en Campeche, cuando era amateur; en Mayakoba, por el LIV Golf, y este domingo en el Distrito Federal, un hito que El Deportivo pudo presenciar en directo.

“El mejor recuerdo que tengo de toda la semana, sobre todo hoy por haber finalizado en el grupo de Bryson (DeChambeau) y Cameron (Smith), fue escuchar constantemente que me decían ‘te los vas a chingar’; y, aparte de las risas, era algo que me daba mucha motivación”, confesó con una carcajada tras haber conseguido el título en el Club de Chapultepec y, de paso, la clasificación al próximo US Open.

Ese cariño se vio durante los 54 hoyos, donde fue acompañado por aficionados locales, también por un numeroso grupo de chilenos, muchos de ellos residentes en México, y su familia. Uno de los abrazos más emotivos se lo dio a su mamá, Pamela Zenteno, quien por primera vez pudo ver ganar a su hijo en un torneo.

“Primera vez que me toca estar en vivo cuando gana un torneo desde que es profesional, ya sea en el PGA o en el LIV”, comenta su madre. De hecho, el mismo Joaco reconoció también lo significativo del hito. “Es cierto, no me había visto ganar en el PGA ni aquí tampoco, así que es bastante especial”, sostuvo.

En esta visita a la capital mexicana su progenitora estuvo acompañada por un grupo de seis niños del circuito Elite, creado por Niemann. “Nosotros vinimos con el equipo del Elite Junior Tour, que está en su cuarta temporada, y el premio era venir acá. Tuvimos la suerte de escoger este torneo y que Joaco nos diera ese tremendo regalo de haber ganado”, celebra.

El emotivo abrazo de Joaquín Niemann con su madre tras ganar en México LIV Golf

“Queremos que uno de estos niños esté acá en cinco o diez años más. Entonces, ojalá pase. Además, vamos a abrir un proyecto para poder masificar el golf en Chile”, agrega Javier Peón-Veiga, una de las cabezas del circuito en Chile junto a Sebastián Méndez, quien también acompañó hoyo por hoyo al talagantino.

Otro de los grandes soportes de Niemann es su esposa Christina Hellema. “La Titi juega un papel gigante en mi carrera. Me acompaña casi todos los días, y el poder estar con ella, sentirme en casa, tener compañía en los viajes… eso hace toda la diferencia. Es un deporte frustrante muchas veces y ella empatiza conmigo en los momentos alegres y también en los más tristes. Me ayuda a verme como soy realmente, en especial cuando la presión me empieza a transformar. Ella me ayuda a salir de esos espacios”, expresó Joaco durante la semana en una conversación con el medio La Afición.

Por cierto que ella encabezó los festejos, mojando con champaña al ganador, mientras se escuchaba fuerte el Ceacheí en las dependencias del Club de Golf de Chapultepec.

La maquinaria de Torque

El sello de Joaco está en varios detalles. De hecho, su hermano Lukas también es parte del equipo como team manager. Mientras que su histórico representante, el español Carlos Rodríguez es el general manager.

“Es un equipo espectacular. O sea, tenemos cuatro jugadores increíbles, entre los dos chilenos: Mito, Joaco, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz. Y luego, tenemos cuatro caddies espectaculares, tres son sudafricanos y uno es argentino. Y luego tenemos un equipo alrededor que trabaja conmigo todos los días, que son una gente también muy especial. Tenemos argentinos, mexicanos, colombianos. Somos una mezcla muy interesante”, dice el agente a El Deportivo.

Dentro de la cancha, se produce una conexión especial entre el golfista y el público, lo que se acentuó en Chapultepec. “Joaco tiene esa característica de conectar muy bien con la gente y usarla a su favor”, señala su madre.

De hecho, no se desconcentra y se mantiene siempre muy enfocado. Incluso, cuando tiene la ventaja como pasó en la última ronda, que terminó ganando por tres golpes de ventaja.

“Es difícil decir estando en la cancha de golf cuándo uno ya cree que tiene el torneo. Creo que no se acaba hasta los 18, pero sí, creo que con la forma que iba jugando, teniendo dos golpes de ventaja en los últimos tres hoyos, te deja de alguna forma no tranquilo, pero mi cabeza empieza a darse vueltas y decir que tengo dos golpes de ventaja; que debería estar listo y de alguna u otra forma trato de no caer en ese juego. Trato de salir de ahí, de seguir enfocado en mis tiros, en lo que tengo que hacer, en lo que he hecho en cada hoyo toda la semana, y al final es más que nada tratar de salir de ese enfoque y volver al mío”, afirma.

Leyenda y juventud

También a sus 26 años, Niemann se identifica cada vez con el ambiente del LIV, mucho más festivo y sin las etiquetas que exigen los otros circuitos del mundo. La música, los stands y el jolgorio del público le generan una mayor sintonía, casi lógica para cualquier joven de su edad.

Joaquín Niemann, levantando su tercer trofeo del año en el LIV Charles Laberge/LIV Golf

Y precisamente ese aspecto armónico también ha ido de la mano con su solidez, que hoy lo pone como el máximo ganador de la corta historia de la superliga. “Apenas han pasado tres años desde que me uní a LIV, y siento que es un lugar especial ahora mismo para mí y que puedo convertirme en el más ganador de la liga. Sí, es algo que espero con ilusión y voy a trabajar duro para conseguirlo”, reconoció.

Apenas terminó su conferencia de prensa, Joaquín Niemann tuvo que correr al aeropuerto para iniciar una nueva aventura, esta vez en Corea del Sur, donde buscará estirar las diferencias con sus perseguidores en la lucha por la corona de la temporada 2025 del LIV Golf.

