Boric cierra su participación en el BRICS, defiende soberanía ante la amenaza de Trump y anuncia cumbre en Santiago

Una vez más el fantasma del mandatario estadounidense Donald Trump apareció en una gira internacional del Presidente Gabriel Boric.

Si en abril, en medio de un viaje a India, Boric debió salir al paso de la escalada arancelaria mundial anunciada por el magnate, ahora su gobierno tuvo que reforzó su independencia luego de que Trump amenazara con subir los impuestos a aquellos países que se “alineen” con las políticas “antiamericanas” del BRICS, instancia internacional en la que participó el Presidente chileno como invitado.

Frente a los dichos del mandatario el canciller Alberto van Klaveren, afirmó que “lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente. Somos un país soberano y, por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior”.

Desde Río de Janeiro, donde se realizó la Cumbre del BRICS, el titular de Relaciones Exteriores también enfatizó que Chile asistió al evento como uno de los invitados del dueño de casa, Lula da Silva, principal aliado de Boric en sus cuatro años de gobierno.

Boric y Lula en la Cumbre del BRICS.

Además, aseguró que la advertencia de Trump era una “referencia de carácter genérico, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos, no quisiéramos especular sobre los alcances de este tweet”.

Se trata de la misma idea que planteó el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés (PS), quien aseguró en conversación con este medio que “no tenemos por qué sentir que” la amenaza de Trump “está dirigido contra nosotros”.

Esto, principalmente, porque Chile, al estar en calidad de invitado, no participó de la declaración de los miembros y asociados del espacio que reúne a las economías emergentes.

De hecho, el canciller van Klaveren agregó este lunes que La Moneda tiene discrepancias en algunos puntos planteados en dicho documento. Por ejemplo, el gesto del BRICS a Rusia en su conflicto con Ucrania, país al que Boric defendió, pero que los fundadores de la instancia condenaron.

“No es una declaración que, necesariamente, interprete a todos los países invitados. Hay muchos puntos que podrían merecer algún comentario de parte nuestra, pero creemos que no corresponde porque no hemos participado en la negociación de ese documento”, expresó el ministro.

Por ahora Trump aún no ratifica si le subirá o no los aranceles a Chile, situación que está monitoreando la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con los encargados del comercio del país norteamericano.

Regreso pensando en la COP30

Pasadas las 17.30 de este lunes el avión presidencial aterrizó en el Grupo 10 de la FACH. Lo hizo sin una delegación parlamentaria ni empresarial, pues el viaje fue exprés y se extendió por un poco más de 24 horas.

En su último día en Río, Boric sostuvo una bilateral con el Primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y participó del encuentro en que el BRICS abordó la situación ambiental del planeta, así como también la próxima COP30, que se realizará en Belén, en noviembre. El Presidente chileno contempla asistir a ese espacio, que hasta ahora sería su última visita a Brasil en calidad de jefe de Estado y uno de los pocos viajes al extranjero que le quedan.

Presidente Boric y el Primer Ministro de Vietnam

El día anterior, Boric asistió a un encuentro centrado en la defensa del multilateralismo, donde cargó una vez más en contra del régimen ruso de Vladimir Putin, miembro fundador del BRICS y líder mundial que no pudo estar presente por tener una orden de detención internacional.

Tras el encuentro, el Mandatario publicó que “es importante tener un mismo estándar en materia de respeto al derecho internacional. Señalé en la cumbre que no podemos repetir la lógica de la Guerra Fría en donde un bando criticaba al otro, pero jamás se refería a las vulneraciones que sucedían en su propio campo de influencia”.

“En ese sentido tal como levantamos la voz ante el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina, debemos ser firmes en condenar la agresión unilateral de Rusia a Ucrania”, agregó Boric.

La Cumbre de Santiago

Durante este lunes Boric también participó de la foto oficial de la cumbre, donde se situó en diagonal al Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de cuyo régimen no emitió declaraciones públicas.

Imagen oficial del BRICS 2025. Arriba, al medio, se encuentra el Presidente Boric.

A su lado estuvo el Mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, con quien conversó efusivamente tras el registro. Con él se verá las caras en los próximos días, cuando se convierta en el anfitrión, en Santiago, de la próxima cumbre de los gobiernos de izquierda en defensa de la democracia.

Se trata de un compromiso asumido por Boric en el marco de la última asamblea general de la ONU. A esta reunión, además de Orsi, también irán Pedro Sánchez (España) y Lula da Silva. Gustavo Petro, Mandatario colombiano, también pretende asistir, según indicó el canciller van Klaveren en una entrevista que le concedió a este medio a fines de mayo, donde dijo que el encuentro se realizará en julio.

Con esta reunión el Presidente Boric busca asumir mayor visibilidad en sus últimos meses como Mandatario. Posterior a su administración, el frenteamplista ha declarado querer ejercer como un líder de la centroizquierda en la región, por lo que en el mundo diplomático entienden este encuentro como un paso en dirección a ese objetivo.

La cita, en todo caso, es una más en los preparativos que se están realizando de cara a la próxima reunión de la centroizquierda mundial, que tendrá una convocatoria mucho más significativa en un próximo encuentro que se realizará en septiembre, en el marco de la nueva asamblea general de la ONU que se hará en Nueva York.