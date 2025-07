Embajador Valdés y advertencia de Trump: “No tenemos por qué sentir que eso está dirigido contra nosotros”

En el marco de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, la semana pasada el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés (PS), conversó brevemente con el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, el mismo a quien el Presidente Gabriel Boric no le respondió el teléfono cuando lo llamó un día antes de la cuenta pública para abordar la preocupación de Estados Unidos por las versiones que indicaban que Chile podría romper relaciones diplomáticas con Israel debido a la situación en Gaza.

En conversación con La Tercera, el embajador socialista asegura que en su breve intercambio con el hombre fuerte de la administración Trump, este expresó su afecto por Chile y su “simpatía por la manera como se desarrollaba nuestra relación”.

Valdés también asegura que Chile no tiene razones para sentirse aludido ante la nueva amenaza de Trump de elevar en un 10% los aranceles a los países que se alineen con los BRICS, cumbre a la que asistió Boric esta semana en calidad de invitado.

¿Qué responden ante la nueva advertencia de Trump de subir nuevamente los aranceles?

Nosotros no somos miembros del BRICS, por lo tanto no tenemos por qué sentir que eso está dirigido contra nosotros. Hemos sido simplemente observadores en una reunión. El Presidente (Trump) da una opinión sobre la institución internacional, pero nosotros no somos miembros de esa organización. Habría que ver qué sucede con países como Vietnam y Arabia Saudita, que están también participando algunos como socios, y son países aliados con EE.UU. Habría que ver cómo se traduce la expresión del presidente Trump, pero no es para nosotros.

Él no dice explícitamente a qué países se le va a aplicar este impuesto…

No, naturalmente no lo dice, pero yo creo que es evidente que se estará refiriendo a los miembros del BRICS, no a las personas que están en una posición de presencia e interés de escuchar. Hay muchas categorías, como los miembros plenos, los países que están invitados a presenciar la reunión -que es el caso nuestro-, y está el caso de los países que se han asociado. Pienso que el presidente Trump no se está refiriendo naturalmente a los que no son miembros, sino a los que son miembros.

¿Han podido conversar sobre este tema en las últimas horas?

No, porque yo he tenido una reunión a las 8 en un instituto aquí (en Washington). Tenemos una negociación en curso con Estados Unidos, las relaciones están espléndidas, no hay ninguna dificultad. El día sábado pude saludar al secretario de Estado, el señor Marco Rubio. Tuvimos un momento de conversación extraordinariamente amable. No creo que la expresión del presidente Trump se refiera a nosotros.

Las conversaciones arancelarias han ido avanzando con EE.UU., ¿pudo hablar de eso con Marco Rubio?

Ha habido buenas reuniones y estamos en la tercera ya, nos tienen que dar la fecha. Hay un permanente contacto entre la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de Chile y el USTR (representante comercial de EE.UU.) Se hablan permanentemente por teléfono, estamos aclarando cosas y naturalmente que nosotros deseamos avanzar hacia un acuerdo.

¿Pudo abordar con él situaciones de la contingencia internacional?

No, fue un saludo por el día nacional de los Estados Unidos, donde expresó simplemente su afecto por Chile, su simpatía por la manera como se desarrollaba nuestra relación y el agradecimiento de estar presente en el aniversario de Estados Unidos. Entiendo que todas las cosas van bien. La relación con Chile se mantiene en un estado de perfecta normalidad. Hay que pensar lo que significa que en una semana Estados Unidos no solamente pudo ver la inauguración del más grande telescopio del mundo en Atacama, también el lanzamiento del cable de Google por debajo del Pacífico y la presencia de una enorme cantidad de soldados americanos que participaron en un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas. Efectivamente tenemos una visión del mundo distinta a la del gobierno de Trump, pero eso no nos lleva a que se traduzca en una situación de dificultad. La relación nuestra es una relación de Estado.

¿Y no cree que se pueda ver afectada esa relación por las posturas disímiles que marque el Presidente Boric? Por ejemplo, con la condena al bombardeo a Irán.

Yo creo que no, porque Estados Unidos tiene conciencia de que Chile es un país soberano, que nosotros tenemos opiniones sobre el derecho internacional y su vigencia. Pocos países en el mundo tienen la capacidad de expresar una política equilibrada respecto al tema de DD.HH., y creo que en este cuadro hay un cierto, hay un respeto en esa materia. Chile es además un país muy interesante para Estados Unidos, por distintas razones económicas y comerciales. El diálogo entre nosotros está abierto, tenemos diferencias, sin duda que las tenemos, pero también tenemos una estructura de relaciones que hace que esas diferencias sean vistas como pasajeras.