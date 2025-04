Un viaje al corazón del LIV, el millonario circuito que rejuveneció al golf mundial

“LIV Golf apuesta por un formato moderno y espectacular”. Esa es la premisa que se lee en uno de los folletos que se reparten en el Club de Golf de Chapultepec, en una exclusiva zona de Ciudad de México, donde por primera vez se desarrolla una fecha del multimillonario circuito de capitales saudíes y que debe su nombre a los 54 hoyos de duración que tiene (LIV, en números romanos).

Sin ir más lejos, cada fecha reparte una bolsa de US$ 25 millones (US$ 20.000.000 para la competencia individual y US$ 5.000.000, por equipos). Además, el ganador se embolsa US$ 4 millones y la escuadra vencedora se reparte US$ 3 millones.

El mismo folleto explica las diferencias con el golf tradicional, entre ellas, la duración; el formato por equipos que añade un toque táctico, los horarios de salida y el ambiente. Sobre esto último, subrayan que es festivo. En efecto, lo primero que se aprecia desde muy temprano es la música. Cada fecha, por ejemplo, tiene una playlist distintiva de más de siete horas en Spotify, y el viernes la banda mexicana Belanova se presentó tras el cierre de la jornada.

“Siento que el LIV definitivamente capta más la atención del público joven. Creo que la música, los equipos y el ritmo acelerado con el que nos movemos atraen a nuevos aficionados”, plantea el colombiano Sebastián Muñoz, compañero de Joaquín Niemann y Mito Pereira en Torque.

La banda mexicana Belanova se presentó tras la ronda del viernes. El Deportivo

Una especial característica que resalta en este circuito es su afán por acercarse a los niños. De hecho, existe una zona especialmente establecida para que se ubiquen para la firma de autógrafos. Asimismo, existe una guardería, a cargo de Liz Muñoz y Luis Xochicale.

“Nosotros somos animadores de fiestas de niños y estamos acá para que los niños puedan hacer actividades recreativas, experimentos o manualidades, mientras sus papás recorrer el campo”, afirma este último.

Otro de los iconos del Village es el stand de tatuajes, donde Israel Zaragoza y Dulce González atienden a los niños que quieran tatuarse alguno de los logos de los equipos o del LIV mismo. “Nosotros somos tatuadores profesionales y para el evento nos pidieron que hiciéramos tatuajes temporales. Aquí tenemos el aerógrafo y las plantillas. Luego los ponemos en una camilla para hacerlo”, explica la artista.

La tienda de Joaco

Uno de los lugares más concurridos es la tienda oficial del torneo, donde se pueden encontrar ropa, accesorios y equipamiento de todas las escuadras del torneo, entre ellas la de Torque GC, el equipo que capitanea Joaquín Niemann y también integran Mito Pereira, el colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Carlos Ortiz.

El estadounidense Andre Williams es el encargado de operaciones de todas las tiendas del LIV y destaca el fenómeno de los latinoamericanos. “Esta es nuestra primera vez en Ciudad de México, antes estuvimos en Mayakoba. Aquí la gente llega en gran cantidad desde de la mañana y es muchísima. La mayoría pregunta por Torque y por Fireballs, que es el equipo de Sergio García y Abraham Ancer”, detalla.

Williams relata que lo que más se vende son los polerones, poleras y jockeys y que el chileno varias veces ha visitado la tienda en las demás fechas. “Joaquín entra, se saca fotos con los fans y comparte”, relata. De hecho, se está sorteando el bolso que utilizó Carlos Ortiz en los Juegos Olímpicos.

La sección de productos de Torque dentro de la tienda oficial del LIV. El Deportivo

Los voluntarios

Joao Pedro Furtado es un arquitecto brasileño radicado en México. Sin embargo, su presencia en el Club de Golf de Chapultepec no tiene nada que ver con su profesión, sino que con su pasión por el golf que lo llevó a inscribirse como voluntario para el torneo.

“Yo he estado acá desde 2020 y me metí aquí en Polanco a un lugar que decía LIV y me dije ¿por qué no? Me gusta mucho el golf, pero nunca había podido ver un torneo. Quería ir a la Ryder Cup, pero no pude, así que me quedé aquí. ¡Qué padre, no!“, confiesa, ocupando un modismo típico mexicano.

Eso sí, es claro en cuanto a su rol: “Nosotros como voluntarios estamos para mantener la seriedad y para ayudar en los Grandstands, que son los hoyos 8 y 18, que tienen acceso para todo público”

En tanto, la fiesta siguió este sábado para Niemann, pues completó una espectacular ronda de 64 golpes (-7), que lo dejó en el tercer lugar y con grandes opciones de conseguir este domingo su tercer título de la temporada.

