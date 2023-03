Fecha FIFA: Los primeros rivales de Chile en las Eliminatorias empatan en amistosos jugados en Asia

En la primera fecha FIFA de 2023, las selecciones de Sudamérica aprovechan para probar fórmulas de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, que será en septiembre de este año. Los 10 elencos que pertenecen a la Conmebol buscarán los 6,5 cupos disponibles para la próxima Copa del Mundo. Durante el día, los primeros adversarios de la selección chilena en el nuevo proceso tuvieron acción al otro lado del globo.

En el Estadio Nacional de Tokio, Uruguay empató 1-1 con Japón. La Celeste fue al continente asiático bajo el interinato de Marcelo Broli, entrenador de la Sub 20, porque todavía no se confirma al DT titular del elenco oriental. La renovación de Diego Alonso no ha llegado a buen puerto aún. Los charrúas se presentaron con varias caras nuevas. De hecho, quien debutó portando la jineta de capitán fue Federico Valverde. Cabe señalar que los uruguayos serán los primeros contrincantes de la Roja en las Clasificatorias, en Montevideo.

Fue precisamente ‘Pajarito’, el todocampista del Real Madrid, quien abrió la cuenta en los 38 minutos. En la segunda parte, los japonenes encontraron la igualdad definitiva mediante el tanto de Takuma Nishimura, en los 75′. Uruguay volverá a jugar el próximo martes, enfrentando a Corea del Sur.

Hoy, los surcoreanos fueron rivales de Colombia, encuentro que finalizó con una igualdad 2-2. El cuadro cafetalero, que contó con la presencia de James Rodríguez desde el primer minuto, se fue al descanso con el marcador 2-0 en contra. Un doblete de Heung-Min Son (10′ y 45′+2′) puso en ventaja a los asiáticos, que tienen como nuevo entrenador al alemán Jürgen Klinsmann. En el arranque del complemento, Colombia llegó al empate con dos goles en tres minutos, de James (46′) y Jorge Carrascal (49′), compañero de Víctor Felipe Méndez en el CSKA de Moscú.

El elenco de Néstor Lorenzo, otrora asistente de José Pekerman, será el segundo rival de Chile en las Clasificatorias que comienzan en seis meses más.

James anotó para Colombia ante Corea del Sur. FOTO: REUTERS/Kim Hong-Ji

El que tuvo un día de estreno fue Ecuador. El español Félix Sánchez debutó como el seleccionador de La Tri, luego de asumir en reemplazo de Gustavo Alfaro. Lo hizo con una derrota de 3-1 con Australia, en Oceanía. En los 12′, Jackson Irvine abrió el marcador para los Socceroos. Luego, en los 23′, llegó el empate de Félix Torres. Después se complicó Ecuador con la lesión de Jeremy Sarmiento y con el 2-1 local, de Awer Mabil, en los 32′. En el complemento, Garang Kuol hizo el 3-1 definitivo para los australianos.

Mientras tanto, la selección de Bolivia que lidera Gustavo Costas perdió 1-0 con Uzbekistán y terminó con 10 jugadores por la expulsión de José Sagredo.

Este sábado también tendrá amistosos internacionales. Perú enfrentará a Alemania, mientras que Brasil, con el técnico interino Ramón Menezes, chocará con Marruecos, la gran sorpresa de la última Copa del Mundo.