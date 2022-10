Felipe Gallegos tras su incidente con Ángelo Hermosilla: “Es penoso... jamás un árbitro me había insultado”

El incendio que causó la polémica entre Universidad de Chile y el cuerpo arbitral encabezado por Ángelo Hermosilla está lejos de apagarse. Es que durante esta jornada se conoció el testimonio de uno de los principales afectados: Felipe Gallegos.

El volante azul denunció -en la cancha del Santa Laura- que el juez Hermosilla lo trató con garabatos y horas más tarde detalló lo que -según él- vivió con el hombre de negro. “Es algo penoso, no me gusta hablar de estos temas, es lamentable. Después de muchos años que llevo como profesional, jamás un árbitro me había insultado”, señaló el futbolista.

Sin embargo, no quiso revelar la supuesta ofensa del colegiado, pero si enfatizó que lo escuchado “te saca de onda que este tipo de situaciones en el fútbol chileno” y añadió: “Después saldrá un informe, pero para qué seguir hablando del tema. Es complicado y delicado, prefiero no decir más porque puede haber una sanción”.

Gallegos llamó a poner atención en estas cosas, porque “nosotros nos estamos jugando mucho en la parte baja, preparamos el partido durante toda la semana para que pequeños detalles marquen la diferencia en nuestra contra. No queda otra que seguir trabajando”.

Consultado por la discusión que tuvo Ronnie Fernández con la la jueza asistente Loreto Toloza, el oriundo de Copiapó dijo que no se había percatado. Pero reflexionó que “todo lo que se formó después del partido fue por un insulto. Por eso se ocasionó, queda dar vuelta la página. Vamos a prepararnos de la misma manera, Sebastián (Miranda) le ha hecho muy bien al grupo, prepara muy bien los partidos y nos da fundamentos y herramientas para sacar esto adelante”.

Y fue precisamente el adiestrador de la U quien inició las denuncias contra quienes tenían la misión de impartir justicia en el partido que la U perdió con Audax Italiano. “Lo que me molesta y mucho, es que agreda verbalmente a mis jugadores, a Felipe Gallegos, que le venga a decir ‘quédate callado malo... eso es grave y por eso se arma todo el lío al final del partido”, reveló el estratega.

E insistió en que Hermosilla fue responsable directo del resultado que los mantiene a sólo tres puntos de la zona de descenso. “Cuando el árbitro es protagonista es una mala señal. Obviamente que en los cobros me dejan duda, sobre todo en el gol (segundo), para mi es foul y hay imágenes claras. Y más encima si lo vas a revisar... creo que la situación ameritaba para anularlo, pero no entiendo lo que no ve”, concluyó.