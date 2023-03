FIFA decide cancelar el sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia por rechazo del país organizador a la presencia de Israel

Gianni Infantino ya tiene el primer problema de su nuevo mandato en la FIFA. La Federación Internacional de Fútbol decidió cancelar el sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia, a celebrarse en dicho país el 31 de marzo, por el rechazo del país organizador a la presencia de Israel, según señaló la Federación de Fútbol de los anfitriones.

Según señaló la Federación de Indonesia, no han recibido una razón oficial para la cancelación, pero relacionaron la medida con una carta de Wayan Koster, gobernador de Bali que pidió la prohibición a Israel de competir en el país.

Y es que el 14 de marzo del presente año, Koster ya había enviado una carta al Gobierno de Indonesia pidiendo vetar al seleccionado israelí de la competición. En la misiva, apuntaba que “las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia”. Esto debido a que el país anfitrión es defensor de la causa palestina.

Por otra parte, Arya Sinulingga, presidente de la federación indonesia, reveló que se encuentra en la coordinación de una solución con los Ministerios de Exteriores y el de Juventud y Deportes. Al mismo tiempo, alertó las consecuencias que podría traer la cancelación de la Copa Mundial. Entre dichas consecuencias, la federación destaca que el país podría no poder aspirar a organizar otro Mundial de la FIFA, e incluso, distintas categorías de fútbol de Indonesia podrían ser vetadas de ciertas competiciones.

La situación podría jugarle gravemente en contra al país, pues hace años se informó que uno de sus planes es presentar una candidatura de cara al Mundial de 2034. En caso de recibir dicha prohibición, el plan se esfumaría.

Por otra parte, Ganjar Pranowo, gobernador de Java Central, también pidió la exclusión de Israel del certamen. A esto se añade que el 20 de marzo grandes cantidades de musulmanes marcharon en Yakarta protestando contra la participación de la selección de Israel en la competición, expresando también su apoyo a Palestina.

De todas formas, el Gobierno de Indonesia expresó que no van a impedir que el país participe en el torneo, lo cual no verá afectada su posición respecto al conflicto palestino. En lo deportivo, el seleccionado israelí se clasificó tras asegurar un puesto en la Eurocopa Sub 19 de 2022, pues llegaron a la final, pero cayeron derrotados 3-1 frente a Inglaterra.

La Copa Mundial Sub 20 de Indonesia 2023 está pactada para comenzar el 20 de mayo, mientras que la final se celebrará el 11 de junio. El torneo se celebrará entre varias ciudades de las islas indonesias de Sumatra, Java y Bali, sectores de los cuales se ha mostrado mayoritariamente la oposición a la participación de Israel.