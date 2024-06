George Russell sorprende y se queda con la victoria en el Gran Premio de Austria

La Fórmula 1 vivió una emocionante jornada en el Gran Premio de Austria. Contra todos los pronósticos, el británico George Russell logró quedarse con la victoria. Una disputa entre Max Verstappen, vigente campeón y líder en la clasificación anual, con el piloto de McLaren, Lando Norris, sacó a ambos de la disputa por el primer lugar. La lucha era entre ellos dos, sin embargo, un cruce del neerlandés que resultó en penalización de diez segundos lo terminó perjudicando

Finalmente, el lugar se lo quedó Oscar Piastri, de McLaren; tercero fue para Carlos Sainz, de Ferrari. Lewis Hamilton quedó cuarto y Verstappen remató quinto. Su compañero de RedBull, el mexicano Sergio Pérez, fue séptimo. Norris se retiró antes del cierre. “Es increíble. Ha sido una batalla dura a principio de carrera. Estaba tercero en la primera vuelta y he visto con Norris y Max estaban luchando. La verdad es que el equipo ha hecho un gran trabajo para estar ahí y estábamos en el lugar adecuado para capitalizar cuando se estaban peleando”, señaló Russell tras su triunfo.

Al competidor inglés se le abre el apetito. Tras sorprender en Austria, asegura que ahora quiere repetir su actuación. “Sabía que ganar era una posibilidad. Siempre sueñas con volver al cajón más alto del podio. El equipo ha trabajado muy duro para volver aquí y las últimas tres carreras han sido increíbles. Aún vendrán más”, dijo.

Un emocionado Russell festeja tras ser primero en Austria. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

“Estoy orgulloso de volver al escalón más alto. No es ningún secreto que Red Bull con Max y McLaren con Lando siguen un poco por delante, pero nos hemos puesto terceros en las dos últimas carreras. Obviamente, si eso ocurre de nuevo, tendremos que estar preparados para aprovechar la situación, pero estoy muy orgulloso de todos. Estas tres últimas carreras han sido increíbles. Creo que, siendo realistas, podríamos haber ganado la carrera de Canadá, así que probablemente eso compense un par de errores por mi parte”, añadió.

En tanto, Norris recriminó la actitud de Mad-Max en la carrera. “Verstappen no me ha dado espacio. Ha ido contra mí. No espero que sea fácil (adelantarle), pero esperaba más respeto. A veces las carreras no son justas, pero esperaba más respeto. No quería aceptar el perder una sola carrera y nos ha sacado a ambos de ella”, aseguró.

“Había demasiados daños en el coche. Creo que hubiera causado más daños volver a pista y hubiera sido más fácil provocar un accidente. El suelo estaba totalmente destrozado. Dos o tres puntos habrían sido suficientes, pero mantener el coche entero para la próxima semana es mejor”, agregó.

Finalmente, Verstappen evitó referirse en profundidad al incidente con Norris. “La salida ha estado bien, pero luego mi rendimiento se ha esfumado. Mi coche era difícil de pilotar. Las paradas han sido realmente malas y hemos regalado varios segundos y hemos metido a Lando de nuevo en la pelea. Sin esos segundos, hubiera sido distinto. Habrá que ver las repeticiones, ambos estamos decepcionados, sin duda”, estableció el vigente monarca planetario de la categoría.