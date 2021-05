Gobierno de Buenos Aires pide aplazar la Copa América: “No es el mejor momento”

Argentina vive un momento crítico por la gran cantidad de casos de coronavirus, que en los últimos días han superado los 35 mil casos diarios, causando centenares de fallecidos. De hecho, recientemente el gobierno de Alberto Fernández decretó una cuarentena estricta por nueve días y no se descarta prolongarla. Esta situación pone en riesgo la realización de la Copa América, donde los transandinos debutarán ante Chile, el 13 de junio.

Durante esta jornada, el viceministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pidió aplazar la Copa América por razones sanitarias. “Se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que se haga en el país. Pero no es el mejor momento”, expresó en declaraciones a radio El Destape.

En ese sentido, la autoridad de salud expresó: “A veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizás no siempre se pueden cumplir. Puede ser un problema. Es complejo. Nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo”.

Para Kreplak sería ideal que la Copa América “se pospusiera un par de meses, sería mucho más simple” y reflexionó que “hay un automatismo en alguna toma de decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto normal y justo es un momento muy complejo”.

Hace unos días, Colombia elevó una solicitud formal a la Conmebol para posponer para noviembre la realización del certamen. Sin embargo, la respuesta fue negativa y la entidad que rige al fútbol sudamericano decidió retirar la sede y reubicar los partidos.

Frente a este escenario, surgió la posibilidad de que Chile organice el evento solo o en conjunto con Argentina. El ministro de Salud, Enrique Paris, ya anunció que se trabaja en un protocolo para albergar el torneo.