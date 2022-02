Gonzalo Lama le dice adiós al Chile Open tras caer frente a Hugo Dellien

Gonzalo Lama (263°), que llegó al cuadro principal del Chile Open tras dejar en el camino a Camilo Ugo Carabelli (178°) y Nicolás Kicker (211°) en la qualy, perdió por 6-3 y 6-4 ante Hugo Dellien (98°) en la primera ronda. El duelo se extendió por 1 hora y 18 minutos, donde el León se plantó con carácter.

Pese a que el resultado da a entender que el boliviano no tuvo mayores problemas, lo cierto es que no logró quebrarle el servicio al chileno hasta el sexto game. En ese momento, Lama cometió errores que lo llevaron a ceder el juego en cero y el rival quedó 4-2 arriba. Con ello manejo la primera parte. Lama se esforzó de sobremanera, como acostumbra, pero no fue suficiente para contrarrestar la eficacia del trinitario en su saque.

Siguió el patrón

En el segundo set la tónica se mantuvo en la arcilla de San Carlos de Apoquindo. Esta vez, Dellien rompió para colocar el 3-1. En los dos juegos siguientes el León estuvo cerca de devolverle el quiebre, sin embargo, no lo consiguió. El nacional estaba 4-2 abajo.

Recuperando su servicio, el chileno se acercó, pero no pudo igualar las acciones. Más allá de los embates, su contrincante manejó mejor la presión del momento y se quedó con los puntos definitivos.

Finalmente, la segunda manga fue 6-4 para Dellien. El chileno y el boliviano no se habían enfrentado a nivel ATP, no obstante, el historial presentaba dos enfrentamientos previos entre ambos, con dos victorias para El Tigre de Moxos —apodo de Dellien—.

Lama se suma a Nicolás Jarry, quien también ya quedó en el camino. La esperanza nacional ahora esta puesta en Christian Garin (27°), que debuta en los octavos de final, y en Alejandro Tabilo (113°), que este martes por la noche enfrenta al argentino Renzo Olivo (179°).

La caída del tenista de 28 años no le impedirá subir algunas colocaciones en la próxima actualización del ranking ATP. Esta semana ya había escalado, luego de su bien inicio de año, y para la semana venidera se espera que aparezca doce colocaciones más arriba.

Hugo Dellien, al meterse en la ronda de dieciséis, se medirá frente al argentino Facundo Bagnis (74°). El León, por su lado, ya se había despedido de la categoría dobles también, acompañado de Tabilo, donde sucumbieron frente a los europeos Zdenek Kolár y Nikola Milojevic.