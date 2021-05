Gustavo Quinteros: “Confío en la transparencia del fútbol chileno”

Gustavo Quinteros tomó la palabra y analizó lo sucedido en el último partido de Colo Colo frente a Palestino, duelo en el que el juez del partido no cobró un penal a favor de los albos tras revisar el VAR.

Señaló que para él se trata de un error y espera que una situación similar no se vuelva a repetir en el futuro.

“El VAR en general, es una herramienta que puede agilizar, ayudar, aclarar jugadas dudosas, jugadas fundamentales para un partido y espero que sea así. Si me preguntas puntualmente de la jugada del último partido, ahí el VAR fue claro en esa jugada. Las imágenes fueron muy claras y lamentablemente no se cobró esa infracción. En términos generales creo que el VAR es una herramienta importante y ojalá que cada vez sea mejor para que no haya dudas, no haya injusticias en los partidos”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“Las jugadas de este último partido y tal vez contra Cobresal de la temporada anterior. Por ahí sí fueron jugadas donde no hubo justicia en las imágenes que mostraba el VAR. Pero yo confío plenamente en el fútbol, en el profesionalismo. Tuvimos a lo mejor esas dos situaciones donde fueron claras y no se cobraron. Siempre hay personas que tienen que decidir en ese momento y se equivocaron, ahora reconocido por el mismo presidente de los árbitros”, comentó.

“Eso es lo que hay que solucionar. Las personas puedan decidir mejor sin errores y que puedan utilizar las herramientas cuando son claras y cobrar lo justo. En ese momento fueron errores arbitrales. Hay otros partidos y en otros, no solo de Colo Colo, en el que hay errores. Confío en la transparencia del fútbol chileno, ojalá esto no vuelva a suceder”, complementó.

También tuvo palabras en relación a su expulsión por utilizar un aparato tecnológico, de la que luego fue absuelto.

“El informe del árbitro respecto a lo mío fue un error reconocido por el triubunal. Nosotros usamos la tecnología para mostrarle a los jugadores los cortes de las jugadas tácticas cuando termina el primer tiempo y también después del partido. Eso es lo que hacemos. Usamos la tecnología para cuestiones tácticas. En ningún momento yo fui, miré la jugada y le fui a reclamar. Por eso la absolución. El informe no estaba bien. Fue un error”, explicó Quinteros.

Además, reveló que han estado trabajando con los jugadores controlar las reacciones ante jugadas polémicas. “No hubieron reacciones violenta en ningún momento. Tratamos de trabajar diariamente con el plantel para evitar esas reacciones cuando hay una injusticia. Todos vimos que hubo una infracción que era un penal a favor de Colo Colo que no fue cobrado, aún revisando el VAR. Era penal para Colo Colo, expulsión para el rival. Faltaban 10 o 15 minutos para que terminara el partido. Tal vez un empate, con un jugador menos el rival, una situación favorable que no termina siendo favorable. Todo eso es un contexto que hay que tener en cuenta cuando hay errores así”.

Con Huachipato en la mente

Huachipato, el próximo rival de Colo Colo, venció a 12 de Octubre por la Copa Sudamericana. Foto: @Huachipato/Twitter.

Colo Colo enfrentará la próxima semana a Huachipato por el torneo nacional. Sobre los acereros, Quinteros aprovechó de analizar la propuesta del equipo de Talcahuano tras vencer a 12 de Octubre en la Copa Sudamericana.

“Cada vez que un equipo chileno gana en copas internacionales siempre es una alegría para el fútbol chileno. Valora lo que se hace internamente. Tenemos potencial y muchísimas cosas que potenciar para que el fútbol chileno sea mejor. Más allá de que muchas veces nos enfrentamos a países donde es más fuerte la parte económica”, indicó.

“Más allá de eso, Chile tiene que empezar a pensar que hay que mejorar. Me tocó dirigir copa en Chile y otros países. Creo que hay potencial y tenemos que trabajar todos los que estamos en el fútbol para que pueda ser cada vez mejor y cada vez los equipos puedan participar en copas internacionales y cada vez mejor”, agregó.

Sobre la propuesta de juego de Huachipato, destacó que “es un equipo que tiene transiciones rápidas de defensa a ataque. Juega un fútbol rápido de mitad hacia adelante, poniendo a los extremos mano a mano. Estamos analizando cada uno de los partidos que juega y trabajando con respecto a ellos”.