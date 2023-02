“Haremos todo lo posible para que siga muchas semanas más”: las jugadas de Fabián Orellana que marcaron su debut en la Kings League

Fabián Orellana vivió el domingo su estreno en la Kings League, la mediática liga de Gerard Piqué, de la mano del equipo xBuyer Team, propiedad de los hermanos Buyer, el mismo en el que también participa Benjamín Sierra.

Lo hizo en el triunfo por 3-2 sobre el 1K Fútbol Club propiedad de Iker Casillas, campeón del Mundo con España en Sudáfrica 2010.

Allí, asomó como la estrella del día, siendo entrevistado en la previa del duelo en el centro de la cancha, donde aprovechó de revelar algunas de las instrucciones que le entregó su DT para el encuentro. “Me pidieron que jugara libre, que fuera yo y que disfrutara esto”. “Será una experiencia muy linda y espero poder disfrutarla, y a ver si podemos triunfar”, añadió más adelante.

Y si bien no pudo inscribirse en el marcador ni registrar asistencias, su presencia en el equipo destacó con su juego.

Tras el duelo, los hermanos Buyer compartieron sus impresiones sobre la participación de Orellana en el partido. “Para mí, dentro que no no hatenido el gol, ha sido Súper determinante. Cada vez que cogía la bola generaba cosas”, comenzaron diciendo.

“Lo que intentamos ahora mismo es convencerle (para que continúe jugando por el equipo). Lo he llevado a buenos restaurantes, le voy a llevar a buenos sitios, ahora de copas y voy a hacer todo lo posible para que esté muchas semanas aquí con nosotros”, agregaron.

En cuanto al proceso de gestión para que se uniera el chileno, comentaron que “tenemos una serie en la que escribimos a jugadores de fútbol hace mucho tiempo y pensamos en él para escribirle. Nos contestó y a partir de ahí empezamos a tener una relación de amistad escribiéndonos de vez en cuando y a raíz de subir el proyecto me dijo que le encantaba y le dije ‘ojalá algún día puedas venir’ y se dio. Me dijo ‘puedo ir’ y yo, pues, ya está. vente para aquí. Te pillo el pasaje y para adelante”.

¿Kings League en Chile?

La posibilidad de traer este formato a territorio nacional fue una de las ideas que plantó el propio Orellana en la conferencia de prensa posterior al partido. Allí manifestó que “en Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual”, contó.

“Por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo. Hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan”, señaló en relación al futuuro de la competición.

Y también apuntó a una posible llegada del formato a Chile. “Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”, lanzó.