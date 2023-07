“Innovación, rebeldía, ambición e ilusión”: la desafiante presentación de Arturo Vidal en el Athletico Paranaense

Ya es oficial. Arturo Vidal fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo de Athletico Paranaense. Lo hace con un vínculo con la institución hasta el final de la temporada 2023.

El chileno había perdido terreno en la titularidad en el Flamengo de Jorge Sampaoli, por lo que comenzó a buscar alternativas en las que continuar su carrera deportiva. Si bien había manifestado cierto interés por regresar a Colo Colo, al final fue el cuadro Furacão el que terminó contando con sus servicios.

En su presentación, el Rey comentó que “conquisté muchas cosas, pero todavía tengo muchos sueños. Quiero seguir ganando hasta el día de mi jubilación. Este es un paso tan importante como los sueños que tengo. A seguir peleando por la Libertadores, a seguir ganando títulos”, señaló en la página oficial del club.

También aseguró que su identificación con el equipo fue inmediato. “Los cuatro vientos del Huracán son las cuatro características más importantes de mi personalidad. En mi carrera y en mi forma de ser. Innovación, rebeldía, ambición e ilusión. Por eso también llegamos tan rápido a un acuerdo con el Athletico Paranaense”, destacó.

“Cuando la gente del club me habló, me hicieron sentir lo mismo que sentí cuando me fui de Chile. Mucha ambición por conseguir cosas importantes, en un equipo que siempre piensa en grande, que quiere ganar cosas que nunca consiguió. Me llenó de alegría. Todavía tengo mucho que hacer. Quiero ganar otra Libertadores y este es un equipo que se ajusta a mis ambiciones ya mi espíritu”, enfatiza.

También tuvo palabras para referirse a lo que vio dentro de la institución antes de sumarse al club. “Estuve en equipos muy importantes del mundo y mi impresión cuando conocí al Athletico Paranaense es increíble. Para mí fue hermoso conocer algo tan grande, que el mundo aún no conoce. Ver este complejo me hace muy feliz. Sé que podemos conquistar cosas importantes y estoy encantado de haber llegado aquí”, señaló.

También se dio el tiempo de enviar un mensaje a los seguidores del equipo, manifestándoles qué espera mostrar dentro del terreno de juego.

“La afición puede esperar que, cada vez que entro en la cancha, dejaré mi vida para ayudar a mis compañeros y ayudar al Athletico Paranaense a ganar”, lanzó.

“Vas a ver al mejor Vidal que hayas visto aquí en Brasil. me siento espectacular Esta nueva etapa de mi vida será la mejor”, complementó.

Primer encuentro

Uno de los primeros encuentros que tuvo el seleccionado nacional con el Athletico Paranaense se dio esta semana. Vidal junto a su representante presenció el duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Para mala fortuna del chileno, el cuadro que ahora defenderá quedó eliminado de la competencia tras caer por 2-0 y quedar con un marcador global en contra de 4-1 con el el que Flamengo selló el paso a la siguiente ronda.

De esta forma, ahora la escuadra rojinegra tendrá que centrarse en el Brasileirao y en la Copa Libertadores. Este fin de semana, por la liga, recibe al Bahía. Más adelante, en el torneo continental, tiene su llave ante el Bolívar de Bolivia.