Javier Correa desprecia a la U tras marcar el gol del triunfo de Colo Colo sobre Everton

No era fácil para Colo Colo ir a Viña del Mar. El conjunto popular venía llegando de Colombia, dónde consiguieron su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y al frente tenía un equipo que estaba desesperado por conseguir los tres puntos.

Sin embargo, la mayor presión para los albos era el triunfo de la U ante Cobreloa. Los azules le habían sacado siete unidades de ventaja en la tabla de posiciones y solo un triunfo ante Everton los acercaba a la cima.

Además, si el conjunto dirigido por Jorge Almirón gana su compromiso pendiente ante Huachipato, suspendido por los temporales que afectaron al país hace unas semanas, queda sólo a una unidad de alcanzar al elenco estudiantil, por lo que la victoria fue clave para sus pretensiones de ser campeón.

Por lo mismo, en TNT Sports, le preguntan a Javier Correa por esta disputa y el delantero argentino no duda en menospreciar a la oncena de la Casa de Bello. “Ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros somos muy grandes como para andar fijándonos en lo que hacen los otros. Tenemos que hacer bien nuestro papel, nuestro trabajo, nos quedan partidos por completar y bueno después de ahí, veremos”, fue su tajante respuesta.

Luego, y reforzando la idea, el ariete transandino anuncia que seguirán luchando en los tres frentes que compiten en este momento (Campeonato Chileno, Copa Chile y Libertadores). “Somos el equipo más grande, debemos afrontar todos los partidos como si fuese una final y nos tenemos que mentalizar, porque la Copa Libertadores no te perdona y tenemos que hacer un buen papel en todo lo que juguemos”, enfatiza.

Acto seguido, el artillero habla de su debut goleador con la tricota mapuche. “El gol llega fruto del esfuerzo que hago día a día y mis compañeros lo deseaban tanto como yo, por lo que esto me sigue incentivando para seguir trabajando, pues se que vienen cosas importantes por delante y quiero agradecerle el cariño que me entrega la gente”.

Por último, Correa concluye que “hubiese sido diferente si no me lesionaba, porque tendría más rodaje. Pero bueno el fútbol es así y la vida te planta estas situaciones y tienes que reponerte... Como te digo, estoy feliz, estoy contento con el grupo que me tocó, los chicos me ayudaron bastante en el proceso y hoy pude devolver con un gol todo su cariño”.