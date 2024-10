El potente aviso de Javier Correa después de marcar su segundo gol en Colo Colo

El sábado, Javier Correa abandonó el estadio Monumental entre aplausos. Los hinchas le reconocieron de esa forma la actuación frente a Cobresal. El delantero argentino, el principal precio que ha pagado Blanco y Negro en el último tiempo, había marcado su segundo gol en el Cacique. El anterior lo había convertido poco más de un mes antes: el 25 de agosto, frente a Everton.

Aunque hubo algunos fanáticos del Cacique a los que les consumió la impaciencia, la generalidad concibe que el ariete de 31 años, quien llegó a Macul desde Estudiantes de La Plata, a cambio de US$ 1,8 millones, era la pieza que le faltaba al equipo de Jorge Almirón. La utilidad en el mecanismo del técnico transandino, que se consolida justo en la etapa decisiva del Campeonato Nacional, aunque no alcanzó para seguir avanzando en la Copa Libertadores, dependía, justamente, del rodaje.

El potente aviso de Javier Correa

En frío, los números de Correa podrían parecer inquietantes: los dos tantos se produjeron en seis partidos disputados en el torneo criollo. En cinco de ellos, el expincharrata ha sido titular. Acumula 430 minutos en el campo. En la Copa Libertadores sumó 267 minutos en cuatro encuentros. En la Copa Chile disputó 80 minutos en la bochornosa caída alba frente a Magallanes.

Sin embargo, en Macul nadie se atrevió a cuestionarle. El apoyo más potente provino de la principal figura del equipo: Arturo Vidal. “Él es máquina, ya lo dije. Yo quiero que ustedes lo vean. Van a quedar locos. A los colocolinos, cuando vuelva a jugar, vayan al estadio. Se van a acordar de mí”, declaró el Rey mientras el transandino se recuperaba de la dolencia que retrasó su estreno. “No escuchen hueás, que es de segunda línea ni nada. Cuando vaya citado, tienen que ir al estadio (…) Fernando Zampedri es bueno, es un asesino del gol, pero el que tenemos nosotros es máquina. Ya les dije”, insistió.

El festejo de Javier Correa ante Cobresal (Foto: Photosport)

Correa masticó en silencio la rabia por la lejanía del gol. “Obvio que vivo del gol. Me hubiese gustado convertir también en la Copa, pero, bueno, no fue tan productiva mi actuación”, admitió tras la victoria sobre el equipo de Gustavo Huerta. “Obviamente, fue un golpe duro el que recibimos. No lo esperábamos, pero hay que levantarse y seguir. Estamos en un club grande, en que hay que ganar todos los partidos. Fue lindo el apoyo de la gente, nos brindaron una fiesta”, complementó. Ni siquiera se hizo grandes problemas por los cuatro minutos que demoró la sanción de su gol. “Es normal. Los árbitros se quieren equivocar lo menos posible, más en un gol. Obviamente, tendrían que trabajar para que sea el menor tiempo posible, pero mientras no se equivoquen, mejor”, sostuvo. Tampoco le complican las ausencias de los seleccionados Brayan Cortés, Esteban Pavez, Carlos Palacios y Lucas Cepeda. “Estamos todos preparados para jugar. Si están en la Selección, se lo merecen. Nosotros tendremos que afrontar la responsabilidad”, manifestó.

Sin embargo, al margen de las sensaciones, lo más potente que declaró es un apunte para que los albos le saquen pleno provecho a su contundencia. “Entre más situaciones tenga, mejor. Creo que tengo que tener más situaciones por partido y hoy tuve una. La metí”, resaltó, en un llamado de atención a los encargados de abastecerle. “Yo necesito situaciones de goles. Cuando tenga situaciones de goles, las meteré. Y si no, trabajaré para que eso suceda”, sentenció, frente a la consulta de El Deportivo por la carencia de un habilitador permanente.

Con la mente en el título

La victoria frente a los mineros y la caída de la U ante Iquique pone a los albos en plena carrera por el título. De hecho, considerando los partido pendientes frente a Huachipato, La Calera y la UC, sus posibilidades dependen estrictamente de su producción.

Correa evita mirar hacia el costado. “Nos enfocamos en nuestro trabajo. No nos podemos desviar en lo que hagan los demás, porque no podemos fallar. Entonces, no me puedo fijar en si los otros pierden, ganan o no, si yo no hago mi trabajo. Eso es lo que, por ahí, se malinterpretó la otra vez. Aclararlo está bien”, resumió.