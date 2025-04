Johnny Herrera se lanza contra Vidal y Correa por sus críticas a la prensa

El empate de Colo Colo ante Racing por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores generó todo tipo de reacciones. Las más llamativas fueron las de Arturo Vidal y Javier Correa. Ambos futbolistas se molestaron con preguntas de la prensa en la zona mixta del Monumental posterior al encuentro.

El argentino se enojó por una pregunta sobre el arbitraje, que él calificó como un desastre. En tanto, el Rey se fastidió con los periodistas por “no apoyar”. "Nunca pisaste la cancha”, le dijo a un profesional.

“Cuando no estás bien, tienes que agachar el moño”

La pataleta de los futbolistas de Colo Colo encontró respuesta en un excolega que ahora justamente trabaja en el mundo de las comunicaciones: Johnny Herrera.

El exarquero de la U aprovechó, una vez más, para lanzarse contra Arturo Vidal, y también contra Joaquín Correa. “Los dos ofuscados… pero el periodista no puede ir a hacer relaciones públicas o preguntarle sobre la familia", comenzó diciendo en TNT Sports.

“Tiene que preguntarle de la contingencia. Saca todo lo externo, pregúntale solo de fútbol, y se van a enojar igual los hue... Cuando no estás bien, tienes que agachar el moño”, añadió.

Además, Herrera aprovechó el momento para criticar el nivel que ha mostrado el Cacique durante este 2025: “¿En qué partido Colo Colo mostró cómo va a jugar este año? Más allá de todos los problemas y contingencias, Colo Colo tampoco ha hecho mucho…”

“Su entrenador y jugadores no han estado al nivel para ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Entonces, ojo con eso también. Está bien, fuiste campeón el año pasado, pero los equipos tienen que renovarse y yo no he visto en todo el año a Colo Colo ser un equipo concreto”, agregó el exportero.

Contra Coquimbo

Cabe destacar que los de Pedrero volverán a ver acción este sábado, pero por la Liga de Primera, competencia en la que no jugaban desde el 27 de marzo. Se medirán ante Coquimbo Unido por la fecha 9, a las 16.00 horas en el estadio Monumental.