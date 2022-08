Juan Martín Lucero habla de su lesión: “Vamos a ver si estamos para el domingo; no fue algo grave”

La salida de Juan Martín Lucero, antes del entretiempo del duelo entre Colo Colo y Ñublense en el Monumental, puso la alarma sobre la condición física del máximo artillero de los albos. Una incertidumbre que el propio delantero se encargó de explicar tras realizarse las pruebas correspondientes.

“El doctor revisará los exámenes y me va a informar, todavía no he hablado con él. Pero no fue algo grave. Conozco mi cuerpo y preferí salir para evitar algo peor, que me dejara más tiempo sin jugar”, dijo el mendocino.

Sobre la opción de jugar el domingo, en casa de Unión La Calera, el argentino respondió que “estoy tranquilo porque no es nada grave. Vamos a ver si estamos para el domingo o el próximo fin de semana”.

Asimismo, agregó que “no me duele, no siento nada. Veremos cómo evoluciona en estos días y decidiremos lo mejor con el cuerpo técnico y los médicos. No creo que influya en algo muscular la cancha sintética de La Calera, tal vez si fuera algo óseo”.

Consultado sobre la eliminación ante Ñublense, el artillero consideró que “es una lástima cómo se dio el partido. Ellos pasaron con tres pelotas detenidas, pero es algo merecido. Hay que aprender y corregir este tipo de cosas en el campeonato nacional”.

La opción del título

A falta de ocho partidos para el final del campeonato nacional, el cuadro del Monumental es líder absoluto en la tabla de posiciones, nueve puntos sobre sus perseguidores: el mismo Ñublense y Curicó Unido.

En ese sentido, Lucero reconoce que “el torneo nacional siempre fue nuestro objetivo principal, desde el primer momento. Seguiremos enfocados en eso, nos quedan varias finales para llevarnos el título”.

Uno de los temas que está sobre la mesa es la extensión del contrato del atacante, quien termina su vínculo con el cuadro de Macul en noviembre próximo, si es que los albos no hacen uso de la opción de compra por su pase en 900 mil dólares.

“No hemos conversado de mi futuro con los dirigentes, ya llegará el momento. Estamos enfocados en el torneo, eso es lo mejor y ya tendremos tiempo. Pero la prioridad siempre la tendrá Colo Colo”, confirmó el exjugador de Vélez Sarsfield.

En la misma línea, afirmó que “cuando uno tiene ganas de quedarse en un lugar y en el club ocurre los mismo, todo es mucho más fácil. Hay buena disposición de ambas partes, no tendría por qué existir algún problema”.