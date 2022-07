La tarde soñada de Juan Martín Lucero: “Es importante convertir y hacerlo en este tipo de partidos siempre a uno lo pone más feliz”

Juan Martín Lucero fue una de las grandes figuras del partido, anotó dos goles y fue una pesadilla para la defensa de Universidad de Chile. El delantero argentino llegó a 11 tantos en el torneo y confirmó su gran presente, con una magnífica efectividad. De hecho, de los tres tiros al arco que tuvo, convirtió dos. Además, provocó el penal que el mismo anotaría para la apertura de la cuenta.

“La verdad es que estoy contento. Nuestro objetivo principal era ganar para sacar más ventaja en la lucha por el torneo. Justo nos tocaba enfrentar a nuestro clásico y lo hicimos de gran manera y nos llevamos los tres puntos para la casa”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports. Y añadió: “Para un delantero siempre es importante convertir. Y hacerlo en este tipo de partidos siempre a uno lo pone más feliz”.

En ese sentido, el exjugador de Vélez Sarsfield destacó el planteamiento de Colo Colo para poder quedarse con la victoria. “Nosotros intentamos jugar siempre. Nuestro juego es mayormente por abajo. No tirar pelotazos, la cancha estaba muy mala y eso no nos ayudó para nada. Ellos, con pelotazos, nos empezaron a complicar en la segunda jugada, pero lo importante es que sabíamos que no nos estaban haciendo daño, sino que era un poco más suerte con los pelotazos. Teníamos que estar atentos a esas jugadas y seguir generando, que habíamos creado algunas jugadas de gol”.

Asimismo, insistió en su alegría por su actuación y por el triunfo. “Nos pone felices. Nuestra felicidad es la de todo el pueblo colocolino. Para nosotros ganar era importante por la lucha del torneo, que es nuestro objetivo principal y justo nos tocaba sacar ventaja contra la U y lo hicimos de gran manera así que feliz porque sacamos ventaja, ganamos el clásico y el equipo jugó bien”.

Números clave

La trascendencia de Lucero fue fundamental en la victoria de Colo Colo. En el partido, tocó 42 veces el balón y acertó 13 de los 24 pases que efectuó. Además, acertó un pase clave y ganó cuatro de los siete duelos en el suelo que disputó y se impuso en el único duelo aéreo que sostuvo.

Si se analiza en términos globales, el 9 de los albos solamente en el Torneo Nacional lleva un promedio de 0,6 goles por partido. Es decir, anota cada 121 minutos, y promedia 2,9 disparos por encuentro.

Por otro lado, registra un 36% de duelos ganados en el suelo y un 42% de los duelos en el aire. Además, promedia 0,4 regates por encuentro, lo que ratifica su peligrosidad ante las defensas rivales.

De sus 11 tantos, el mendocino ha anotado dos de cabeza, uno con la pierna izquierda y ocho con la derecha. Por otro parte, una estadística decidora es que 10 conquistas fueron convertidas dentro del área y una fuera del rectángulo.