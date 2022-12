Juan Martín Lucero se luce como hincha de Argentina en Qatar: “Presenciando mi primer mundial, noche increíble”

El duelo entre Argentina y Polonia fue uno de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de Qatar 2022. El cuadro Albiceleste, quien iniciaba en el segundo puesto de la clasificación, saltó a la cancha con el objetivo de imponerse a la escuadra de Robert Lewandowski para así quedar como líderes y evitar a Francia en los octavos de final.

Y en esta lucha contó con un particular apoyo, pues Juan Martín Lucero aprovechó las vacaciones en Colo Colo para ir a disfrutar del partido en el estadio 974 de Doha.

Así lo dejó ver en una serie de publicaciones en Instagram en la que se le ve alentando a la Albiceleste cuando el conjunto liderado por Lionel Messi salió a la cancha, además de otras fotografías.

“Presenciando mi primer mundial, noche increíble. Vamos Argentina”, escribió el delantero en la red social. Además, en una historia de la misma aplicación aprovechó para compartir algunos segundos del duelo mientras la fanaticada presente cantaba “que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”.

Al final del encuentro Lucero pudo celebrar con el resto de argentinos presentes en el recinto el triunfo por 2-0 sobre Polonia gracias a las anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, lo que les permitió quedar en el tope del Grupo C y citarse contra Australia en los octavos de final, duelo que quedó programado para el próximo sábado 3 de diciembre.

Claro que el corto plazo para reponerse del esfuerzo realizado es uno de los factores que Lionel Scaloni consideró como una “locura” en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Me parece una locura jugar en dos días y poco. No lo puedo entender. Mañana ya es jueves y al otro día preparar el partido y jugar. Pero bueno, es para los dos igual. Somos primeros del grupo y pudimos tener más descanso”, lanzó el adiestrador.

También se dio el tiempo para analizar la victoria. “Estamos satisfechos, no era un partido fácil. Había que jugar y ganar ante un equipo al que le valían dos resultados. Eso hacía el partido muy difícil y lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un partido muy completo y estamos contentos. Se busca que el equipo se encuentre. A veces las cosas no se dan, pero no dejan de intentar y da sus frutos”, indicó.

A su vez, planteó que en las próximas etapas que les toque enfrentar no tienen que subestimar a sus rivales. “La reflexión es que todos son difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. El fútbol de hoy es partido a partido y sobre todo, jugando bien, puedes perder. Es la sensación que tenemos de Arabia, porque en el primer tiempo nos anulan un gol, para mí, legal. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piensa que Australia será fácil, está equivocado”.

Por último, aterrizó las altas expectativas que hay en Argentina con lo que pueda pasar con la Albiceleste en Qatar. “Pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones, es totalmente errado. No corresponde. Jugamos un buen partido y hay que quedarse con eso... No somos favoritos, seguimos siendo los mismos”, cerró Scaloni.