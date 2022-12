La cuantiosa cifra que Canelo Álvarez perdió tras apostar a que México llegaría a la final de Qatar 2022

México tuvo este miércoles la posibilidad de inscribirse en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El conjunto bajo las órdenes fe Gerardo Martino enfrentó a Arabia Saudita y, cuando estaban a punto de conseguir el milagro, la ilusión se acabó cuando el equipo asiático marcó el descuento (1-2 final) que los dejó en el tercer lugar de la tabla con una diferencia de gol de -1 frente a Polonia.

Claro que esta situación también quebró la expectativa que habían tenido algunos seguidores de la selección azteca, entre ellos el boxeador Saúl Álvarez. Canelo había señalado en una entrevista hace algunas semanas que había apostado US$ 10.000 a que el Tri llegaría a la final del Mundial y se quedaría con el segundo lugar.

“No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté. Ya veremos, dijo el ciego. Va a jugar la final, a lo mejor no la gana pero va a jugar la final (...) Yo le aposté USD 10 mil a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final. Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra”, comentó en el canal de Youtube La Saga Live.

Es decir, por su aventurado pronóstico el boxeador perdió poco menos de nueve millones de pesos por tenerle fe a su selección que fue parte del Grupo C donde también estaban Polonia y Argentina, selecciones que finalmente accedieron a los octavos de final.

Pero no fue la única apuesta. En el mismo programa, la presentadora Adela Micha, quien se mostró con menos esperanzas para la selección mexicana, le propuso otro desafío.

“Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, fue el trato que alcanzaron ambas partes.

La botella de vino en cuestión, dependiendo de su exclusividad, puede variar de entre los $400.000 y los 25 millones de pesos.

Tiempo para las disculpas

Antes de la eliminación de México Canelo Álvarez también había aprovechado las redes sociales para pedir disculpas por su actuar y retractarse de las amenazas que había lanzado en contra de Lionel Messi tras el duelo entre el Tri y la Albiceleste.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?; ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!; Así como respeto a Argentina, se tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”, señalaba en uno de los mensajes.

Claro que tras algunos días reflexionó y señaló: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó en Twitter.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, cerró.