Juan Pablo Gómez llenó de elogios a Mauricio Pellegrino: “Todos sabemos que es un técnico de renombre y muy trabajador”

Es el primer refuerzo confirmado de Universidad de Chile para la temporada 2023 y decidió ponerle un alto a sus vacaciones para acudir al Centro Deportivo Azul. Hablamos de Juan Pablo Gómez, quién habló con el sitio web oficial del Romantico Viajero y mostró su beneplácito por la llegada de Mauricio Pellegrino a la banca estudiantil.

“Todos sabemos que es un técnico de renombre y que es muy trabajador. Ojalá pronto podamos trabajar cpn él y entender su idea, para que seamos un equipo competitivo”, aseguró el excuricano. Es que el hombre sabe que ya no hay más margen para seguir errando en los torneos nacionales, pues llevan cuatro campeonatos seguidos peleando por la permanencia en Primera División.

“Es un momento especial para mi y soy consciente del momento en el cual estoy llegando. Esperamos -de a poco- ir repuntando para estar en el lugar que el club merece”, aseveró y añadió que viene aportar “profesionalismo y sacrificio, pues ha sido mi característica y vengo a hacer eso acá”.

Acto seguido, Gómez volvió a repetir que “estoy muy contento de poder estar acá, como dije antes, es un lindo desafío poder venir a un equipo tan grande y con tanta expectativa” y sinceró sus expectativas para su paso por la escuadra de la Casa de Bello: “Solo espero ser un aporte en general para la institución, después tendremos tiempo de ir cumpliendo los objetivos”.

Por último Gómez habló de la regla sub 21 que obliga a los equipos de fútbol a poner jugadores jóvenes en sus formaciones, para cumplir con cierta cantidad de minutos y así no estar expuesto a sanciones. “El tema de los canteranos es algo muy importante, primero por que son patrimonio del club y segundo, porque -la U no tiene problemas para cumplir con la norma y eso es sumamente positivo”.

Universidad de Chile volverá a los trabajos, con mira al año que viene y dónde sólo competirá a nivel local, el próximo viernes 9 de diciembre y lo hará bajo las ordenes de Pellegrino.