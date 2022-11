Estatutos del fútbol chileno: Azul Azul transparenta su votación en la ANFP y lamenta la postura de sus pares

La jornada de este lunes era vital para el futuro del fútbol chileno. En la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se discutiría una histórica reforma a los estatutos que rigen dicha actividad deportiva y los clubes deberían tomar postura ante varios temas que afectan a la industria en su conjunto.

Sin embargo, fue poco lo que cambió. Ya que ninguna de las medidas que apuntaban a la transparencia o a la regulación de la propiedad fueron aprobadas. Situación que causó pesar en la concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile, Azul Azul, y que dejó claro en un comunicado público que subió a sus redes oficiales.

“Como club creemos que es muy necesario relatar a nuestros hinchas y a la opinión pública en general, qué hemos votado hasta ahora, en temas relevantes que tienen relación con las buenas prácticas”, aseguran en La Cisterna y luego agregan que votaron a favor de la prohibición de la multipropiedad de los equipos de fútbol, pero “el Consejo de Presidentes optó por la propuesta de remitirse a la ley de SADP, que permite que una persona que tiene más de un 10% de propiedad en un club tenga hasta un 5% de la propiedad de otro club”.

Luego, los laicos sufragaron en contra de que los representantes de jugadores fueran dueños de instituciones ligadas a la ANFP para así cumplir con la normativa FIFA sobre la materia. Pero una vez más, fueron derrotados y tal como se hizo público, “se mantendrá el escenario tal como se conoce hoy, a la espera de las directrices que FIFA dictará al respecto”.

Otro de los temas importantes que se discutió ayer fue transparentar las elecciones de la ANFP y la Federación, a través de un proceso público y a viva voz, lo que fue rechazado, pese al voto a favor del Romántico Viajero. También dieron su anuencia para “facultar al directorio para que proponga al pleno, la subvención a los clubes de Segunda División, ya que hoy no existe norma que permita aportar recursos a los equipos de esta categoría”. No obstante, cuentan en La Cisterna, “esta indicación, lamentablemente, no se alcanzó el quórum requerido para su implementación”.

Por último, la entidad universitaria también transparentó su voto a favor de la incorporación de “al menos una mujer en el directorio de la ANFP, Tribunal de Disciplina, Tribunal Patrimonial, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral del fútbol chileno” y la “implementación de protocolo general para la prevención y sanción a las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en nuestra actividad”.