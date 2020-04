La caída mundial del fútbol: Devaluación de jugadores se proyecta en 9 mil millones de euros

hace 48 minutos

Foto: Getty Images.

Un informe del portal Transfermarkt da a conocer una notoria baja del valor de mercado de los futbolistas como efecto del coronavirus, debido a que las condiciones financieras de los clubes no serán iguales. Dentro de los 10 primeros, Messi recién es noveno y no aparece Cristiano. Los chilenos no escapan al asunto.