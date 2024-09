La contundente respuesta de la U al plan de la ANFP para abaratar costos en el fútbol formativo

El proyecto que busca reducir drásticamente los costos en el fútbol formativo, impulsado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), generó diversas reacciones en el fútbol chileno. Una de ellas fue la diplomática, pero contundente respuesta de la U.

Los estudiantiles entregaron su visión, a través del gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, quien dejó claro que más allá de lo que decida el ente rector, ellos seguirán impulsando sus propias políticas en este aspecto, pues apuntan a que “gran parte del plantel de la U sea formado en casa”.

“Hemos conversado mucho con gente de distintos clubes, hemos armado grupos de trabajo para poder proponerle a la ANFP algunas cosas. No puedo comentar cómo es la interna de ellos, pues sería irresponsable de mi parte, pero hemos querido proponer cosas y así la ANFP tenga distintas visiones para que pueda tomar la mejor decisión en cuanto al fútbol formativo”, detalló el directivo de la concesionaria universitaria.

Luego insistió en que “nosotros no podemos controlar lo que haga la ANFP, pero sí tenemos nuestras propias políticas”. Por lo mismo, Mayo enfatizó que “sea cual sea la decisión de la ANFP con respecto a las categorías, nosotros seguiremos potenciando y trabajando nuestros fútbol formativo y no queremos disminuir ni retroceder en eso. Nosotros podemos seguir trabajando distintas formas, independiente de los torneos que tenga la ANFP, ya sea en el extranjero o desarrollando competencias internas”.

Cabe recordar que la directiva encabezada por Pablo Milad, quiere traspasarle a los clubes gran parte de los costos de las competencias del fútbol formativo y bajar a 2 mil millones la inversión que hoy alcanza los 4 mil millones. Además, se reducirían los torneos que hoy se juegan (Sub 18, Sub 16, Sub 15, Sub 14 y Sub 13) y se armarían campeonatos de proyección tan sólo en las categorías Sub 20, Sub 18, Sub 16 y sub 14.

Ideas que se comenzarán a discutir este viernes, a las 11 horas, en una reunión telemática en la que se analizarán estas propuestas y se conformará la Comisión de Fútbol Formativo, que tendrá como misión estudiar las distintas ideas que se reciban. Eso sí, ya se proyecta que la reducción que dejará a 2.300 niños sin fútbol, 84 entrenadores cesantes y 1.344 partidos suspendidos. Por lo que ya hay manifestaciones en contra de la medida y se ha convocado a dos movilizaciones en el país: este 30 de septiembre, habrá una marcha desde la rotonda Quilín hasta la sede de la ANFP y también se hará una movilización en la plaza de Viña del Mar.