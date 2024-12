La dura respuesta de José Mourinho al feroz ninguneo de Josep Guardiola

Josep Guardiola desempolvó una vieja rencilla. El entrenador no lo pasa bien en Manchester City. La seguidilla de partidos sin triunfos (entre Premier League, Champions League y Copa de la Liga) sacó al catalán de sus cabales.

Si bien pudo cortar la racha el miércoles pasado tras golear 3-0 a Nottingham Forest en la liga local, lo cierto es que el entrenador hispano ha protagonizado varias situaciones que no son tan propias de su apacible carácter.

Sin ir tan lejos, en Europa se difundió un registro donde se le ve al de Sampedor amenazando a un transeúnte, un identificado fanático del Liverpool, verdugo de los Ciudadanos el fin de semana pasada.

“Amigo, has perdido”, le dijo el fanático al DT en plena calle. Suficiente para que el español se diera media vuelta para lanzarse contra el tipo, mientras es contenido por sus dos acompañantes, mientras le gritaba: “¿quieres saber lo que es perder? ¿Quieres?”.

No fue un incidente aislado. En su último partido de Champions, tras el empate 3-3 ante el Feyenoord de Países Bajos, Pep salió a la conferencia de prensa con la cara llena de rasguños e ironizó que “me quería hacer daño”.

Más tarde, el DT aclaró sus dichos en las redes sociales: “me tomaron con sorpresa con una pregunta al final de la rueda de prensa sobre un arañazo en la cara, y expliqué que una uña causó accidentalmente esto. Mi respuesta es que no tenía la intención de quitar importancia a un asunto tan serio como las autolesiones”.

Derrota dolorosa

Pero la derrota de 2-0 ante Liverpool del domingo 1 de diciembre dejó muy malas sensaciones e Guardiola. En medio del partido en Anfield, los hinchas de los Reds enrostraron la nueva derrota al hispano, quien perdió la compostura y respondió a los simpatizantes.

En la conferencia de prensa posterior a ese duelo, un periodista interpeló al DT y le dijo que “contestaste a los aficionados de Anfield recordando lo de las seis Premier Leagues”

En ese momento, Guardiola no escondió los hechos. Al contrario, contestó con una irónica sonrisa sobre sus palabras que “sí, hemos ganado seis títulos”.

El periodista, entonces, advirtió que entendió ese gesto como una señal de intranquilidad, a los que Pep respondió con ciertos matices a la afirmación del comunicador

“Nunca he sido tranquilo. ¿Sabes por qué antes lo era? Porque ganábamos y cuando ganas la gente es tranquila, guapa, amable... Cuando pierdes es lo opuesto”, contestó el DT del Manchester City.

Viejos demonios

Sin embargo, el intercambio de palabras no quedó solo en eso. El comunicador intentó llevarlo a su vieja rivalidad con José Mourinho, quien hizo un gesto parecido en su última etapa en Manchester United.

“Espero que ese no sea mi caso, pero al final somos parecidos. Pero él (Mourinho) ganó tres Premiers y yo seis... Pero es lo mismo, estamos juntos en esas situaciones”, explicó Guardiola.

Palabras que rápidamente viajaron a Turquía, donde su némesis dirige al popular Fenerbahçe. En la previa del clásico ante Besiktas, el portugués no dejó pasar el momento para responder de manera virulenta a las palabras del hispano.

“Pep dijo que él ganó seis Premier League y yo gané 3, pero gané de manera justa y limpia. Si pierdo, quiero felicitar a mi oponente porque es mejor que yo. No quiero ganar con 150 cargos en mi contra”, aseguró The Special One, en relación a las acusaciones de la Premier sobre el City.