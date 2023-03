La emotiva reflexión de Nicolás Jarry tras ganar el Chile Open: “He aprendido que el camino es duro, más vale disfrutarlo”

Nicolás Jarry vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera este domingo en San Carlos de Apoquindo. Tras una semana soñada, en donde remontó partidos, generó un vínculo profundo con la fanaticada nacional y compartió con su grupo familiar, logró levantar el segundo título ATP de su carrera.

Un hito que de paso lo deja en el puesto 52 del ranking ATP tras una lucha de dos años y medio por volver a insertarse dentro de los mejores jugadores del planeta. Es por eso que ya con adrenalina más controlada, el chileno dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Lo que he aprendido: El camino es duro, mas vale disfrutarlo. Apoyarse en los seres queridos es esencial. La humildad es la base de la aceptación. La salud mental mas vale afrontar. Y por ultimo… ante cualquier obstáculo: La actitud que pones, solo depende de ti”, comienza el posteo que el también semifinalista del ATP de Río de Janeiro subió a sus redes.

Después de aquello se tomó el tiempo para nombrar a las personas que lo acompañaron en su camino para transformarse en el campeón del Chile Open. “Dicho esto, que locuras estas semanas!!!!! Quiero agradecer a mi familia, mis papas, mis hermanos, mi mujer y mi hijo por todo el apoyo que me han dado y me han hecho ser quien soy. Mi entrenador Juan Ozon que junto con todo mi equipo Cesar, Toni y Toña le han metido todo el corazón y cabeza a esto. Mi sicologo Manuel que me estuvo acompañando estas semanas. Y a todo el publico que estuvo alentando y dando la vida. Ahora toca descansar, recuperar y volver con todo de nuevo. Gracias santiago!”, escribió Jarry.