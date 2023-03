Un emocionado Nicolás Jarry expresa su felicidad tras consagrarse campeón en Santiago: “Han sido unas semanas increíbles, no lo puedo creer”

Nicolás Jarry coronó su semana de ensueño. El chileno logró imponerse en la final del Chile Open frente al argentino Tomás Martín Etcheverry por parciales de 6(5)-7, 7-6(5) y 6-2, lo cual le valió para levantar el título en frente de todo el Court Central de San Carlos de Apoquindo.

El momento fue muy emotivo para Jarry, quien en primera instancia, y en inglés, expresó lo que sintió durante el partido. “Creo que fue un partido muy difícil, pero en el último set Etcheverry bajó un poco su nivel. Los dos primeros parciales fueron increíbles, ganar el segundo Tie Break fue tremendo emocionalmente. Estoy muy feliz”, explicaba el Nico, quien se encontraba con su hijo en brazos.

Pero su gran emoción vino después, cuando recibió el premio de campeón. La raqueta número uno nacional comenzó elogiando el juego de su rival. “Felicidades a Tomi (Etcheverry) y a todo su equipo. Fue una muy buena semana para él, yo estaba nervioso por el partido porque venías jugando increíble, y bueno, seguro tendrás más oportunidades. Tu equipo hace muy buen trabajo, mis felicitaciones”.

Posteriormente, el campeón del Chile Open expresó emocionado. “Gracias a mi equipo. A mi señora que está en todas, ayudándome. Gracias a SACS, toda la familia Fillol...”, es aquí cuando el santiaguino se detuvo por un momento para contener las ganas de llorar, por la evidente emoción que invadía su cuerpo.

“Sé lo difícil que es llevar esto, empezaron hace muchos años con Challengers, muchos acá ni siquiera saben o sabían qué es un Challenger, pero llevan muchos años subiendo de categoría y creando torneos para todos los chilenos. Estoy muy contento por toda la ayuda que hacen por el tenis nacional” agregó el chileno.

A continuación, siguió con los agradecimientos para todos quienes formaron parte de este evento, haciendo una mención especial a los cancheros, pues durante la semana múltiples jugadores criticaron en gran medida el estado de la cancha.

“Muchas gracias a todos los que pudieron apoyar, especialmente a los cancheros que hicieron un trabajo muy grande con lo difícil que es tener canchas acá y con las críticas que hay, la verdad no es fácil” señaló el Nico.

Por otra parte, también dirigió sus agradecimientos al gran apoyo entregado por parte del público en todos los partidos que disputó. “Gracias a todos quienes vinieron y me han apoyado en estas semanas, me han dado una energía que no tienen idea de lo mucho que me ayudó durante estos días. Fue muy duro, pero traté de mantenerme lo más tranquilo, usar toda su energía, gritos y aplausos, lo cual me ayudó demasiado. Han sido unas semanas increíbles, no lo puedo creer”.

Finalmente, el emocionado Nicolás Jarry sentenció. “Estoy demasiado contento. Muchas gracias por todo, ha sido un camino muy largo pero ya estamos aquí”.

Gracias a este título, el tenista nacional seguirá escalando puestos y se posicionará como el número 52 del mundo en el ranking ATP. Cuando el Chile Open comenzó, estaba en la posición 87.