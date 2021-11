La leyenda está más vigente que nunca: Lionel Messi levanta el séptimo Balón de Oro de su carrera

La historia de Lionel Messi se sigue escribiendo día a día. Pese a que no fue uno de los mejores años de su carrera, el astro argentino se llevó el séptimo Balón de Oro en su larga trayectoria, sobre todo tras la consecución de la Copa América de Brasil 2021.

“Es increíble volver a estar acá. Hace dos años eran mis últimas temporadas y ahora me toca estar otra vez acá. Me preguntaban cuándo me retiraba y hoy estoy en París para otro premio. Esto me deja muy ilusionado y con ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho”, dijo el transandino.

Asimismo, el rosarino, quien le sacó dos trofeos de ventaja a Cristiano Ronaldo en su particular competencia, agradeció a sus compañeros y destacó que el premio se debe al título de la Copa América.

“Quiero agradecer a mis compañeros de Barcelona y el París. Sobre todo a mis compañeros y cuerpo técnico de la Argentina. Me faltaba algo, había una espinita todos los años que estuve acá y esta temporada fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba y al final llegó, esto es en gran parte por lo que hicimos en la Copa América. Este premio es por eso”, dijo el jugador del PSG.

Además, Messi dedicó el premio a Lewandowski, de quien dijo que “te mereces este premio. Ojalá que la France Football alguna vez te dé ese reconocimiento”.

Los otros premiados

Fue una noche de muchas emociones en el Theatré du Chatelet de la capital de Francia. Si bien Robert Lewandowski resultó segundo en la votación, de todas maneras se llevó el premio al mejor goleador de 2021, tras marcar 64 goles.

El premio Lev Yashin al Mejor portero del año quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, el italiano de 22 años que esta temporada recaló en el PSG.

El resto del listado final quedó de la siguiente manera:

3° Jorginho

4° Karim Benzema

5° N’Golo Kanté

6° Cristiano Ronaldo

7° Mohamed Salah

8° Kevin de Bruyne

9° Kylian Mbappé

10° Gianluigi Donnarumma

11° Erling Haaland

12° Romelu Lukaku,

13° Giorgio Chiellini

14° Leonardo Bonucci

15° Raheem Sterling

16° Neymar Jr.

17° Luis Suárez

18° Simon Kjaer

19° Mason Mount

20° Riyad Mahrez

21° Lautaro Martínez y Bruno Fernandes

23° Harry Kane

24° Pedri

25° Phil Foden

26° Nicoló Barella, Gerard Moreno y Rúben Días

29° Luka Modric y César Azpilicueta

En el plano femenino, la jugadora de Barcelona Alexis Putellas se llevó el galardón a la Mejor Jugadora del Año, donde la chilena Christiane Endler remató duodécima, aunque fue reconocida como la mejor portera del año.