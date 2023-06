La primera rueda del Torneo Nacional bajo la mirada de 10 expertos

Termina la primera rueda y es hora de los balances. Si bien, Huachipato aún tiene la posibilidad de titularse “campeón de invierno”, porque tiene un partido pendiente ante el colista Magallanes, en voz de 10 expertos consultados por La Tercera, es Cobresal el equipo que se ha visto más sólido y el que mejor aspectado ven para dar la vuelta olímpica al final de la temporada.

El panel de figuras consultado está compuesto por los exfutbolistas, entrenadores y analistas Rodolfo Dubó, Leonardo Véliz, Fernando Astengo, Jaime Vera, Rodrigo Goldberg, Cristián Basaure, Jorge Pellicer, Marco Olea, Patricio Toledo y Jorge Contreras, quienes dieron su opinión en distintas categorías seleccionadas.

Seis de ellos señalan que Cobresal es el equipo que ha jugado mejor en esta primera mitad del campeonato. “Es el equipo más regular y su técnico le ha dado una impronta. Juega bien de local y visita”, asegura el León Astengo. Mientras que Dubó, mundialista en España 82, destaca que los mineros, “sin tener un plantel rimbombante, han hecho las cosas bien”.

Varios de los encuestados tampoco le quitan mérito a Huachipato. De hecho, Vera, Basaure, Pellicer y Contreras resaltan el trabajo del cuadro de Talcahuano. “Es un equipo corto, que juega muy bien al fútbol, se asocia bien y tiene equilibrio”, dice el Pillo.

Eso sí, del cuadro de El Salvador, una amplia mayoría resalta el trabajo de Gustavo Huerta. Marco Olea no escatima en elogios para su exentrenador. “Yo lo tuve. Es un técnico muy tradicional, pero que se ha actualizado, tiene gente que le da elementos para ir renovándose, aunque no necesita hacerse el joven, porque su trabajo es consecuencia de años de experiencia”, afirma.

Mientras que Coke Contreras resalta los valores del técnico. “Es un tipo muy correcto, muy realista. Cuando ve que su equipo no anda bien no tiene problema en felicitar al equipo rival. Por eso me alegra mucho que le estén saliendo las cosas bien”, dice.

También hay menciones para Gustavo Álvarez y Fernando Díaz.

Los mejores jugadores

Donde la pelea es sumamente estrecha es en la categoría de mejor jugador. Javier Altamirano, de Huachipato, supera por una preferencia a Alejandro Camargo, de Cobresal. Ambos fueron puntales de las campañas de sus respectivos equipos. “Camargo es un jugador que donde va siempre rinde, ha mantenido una regularidad, pero me inclino por Altamirano que además jugaba en la posición en la misma posición mía”, establece Jaime Vera.

Otro jugador que fue mencionado en este rubro fue el cruzado Alexander Aravena, quien arrasó en la categoría de jugador revelación. Obtuvo seis de 10 preferencias y se quedó con grandes comentarios. “Es un jugador con un gran futuro. Se habla mucho del recambio, pero hasta acá es el único que ha respondido”, asegura Patricio Toledo, exarquero de Universidad Católica y de la Roja.

Mientras que Contreras se muestra sorprendido por el nivel del Monito. “Yo pensé que le iba a costar un poco más la transición de Ñublense a Católica, pero no le costó nada. Seguramente va a tener un espacio en la Selección”, augura.

En esta categoría también fueron mencionados Benjamín Chandía (Coquimbo Unido, dos veces) y Tomás Ahumada (Audax).

En tanto, el reconocimiento al mejor portero recayó en Sebastián Pérez. El Zanahoria vive un renacer esta temporada tras salir a préstamo a Unión Española. El portero es una de las vallas menos batidas de la primera rueda y suma adeptos, con cinco sufragios. “Es un muy buen arquero, tiene mucha personalidad y hace varios años que viene cumpliendo grandes actuaciones, que lo llevaron a tener una oportunidad en la Selección”, apunta Toledo.

Otros apuntados fueron Ignacio González (2), Gabriel Castellón (2) y Fernando de Paul (1).

Las decepciones

Entre los futbolistas, las grandes decepciones provienen de Colo Colo. La mayoría de los encuestados pone a los refuerzos albos en la mira. La mayoría ha sufrido con las lesiones, como el paraguayo Darío Lezcano, quien es el más señalado, con cuatro votos (Astengo, Dubó, Goldberg y Basaure). “Se esperaba que marcara una diferencia y prácticamente no ha jugado”, dice el León.

Muy de cerca, con tres preferencias (Véliz, Olea y Pellicer), asoma Carlos Palacios. La Joya ha estado muy lejos de ser el jugador que deslumbró en Unión Española hace algunos años y que terminó jugando en el fútbol brasileño. “Ha sido una decepción, porque se esperaba bastante de él, pero al final pareciera que perdió dos años en Brasil y su aporte ha sido muy escaso”, expone el Pollo Véliz.

También fueron apuntados en este listado Maximiliano Falcón y Brayan Rovira.

Por el lado de los entrenadores, la opinión de la mayoría es lapidaria. El argentino Manuel Fernández, quien fue el primer DT despedido en el torneo, fue el que acumuló más menciones entre los expertos. El transandino dejó un saldo de un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas.

“Muchas veces pasa por la forma que tienen de plantear los partidos, porque hay equipos que pierden pero no juegan mal”, explica Jaime Vera. Mientras que Patricio Toledo es lapidario: “Por ahorrarse unas lucas, llegan técnicos que no están a la altura, y eso explica también que el fútbol chileno sea uno de los que menos avanzó en los últimos cuatro años.

La bolita de cristal

Una de las preguntas más complejas del sondeo es quién será campeón. Dado lo estrecho del campeonato es difícil establecer un candidato, pero Cobresal es el que saca distancia (seis votos).

“Si mantiene el equilibrio emocional y el compromiso profesional, Cobresal tiene claras opciones de ser campeón”, dice Leonardo Véliz. En tanto, el resto coincide en que los tres grandes están al acecho y tienen una mayor capacidad económica para remontar y luchar por el título.

Donde prácticamente no hay dudas es en los aspirantes al descenso. Magallanes y Copiapó son los principales candidatos a perder la categoría, según los expertos. “En ambos casos, son equipos que conservaron muchos nombres del plantel que compitió en Primera B, y las diferencias de categoría son importantes”, analiza Astengo.

El receso será clave para que los elencos que luchan abajo se puedan rearmar y ver si logran esquivar el oscuro vaticinio de los especialistas.