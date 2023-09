Con mucho dolor en su rostro: la profunda autocrítica de Arturo Vidal en pleno proceso de recuperación

Arturo Vidal vive días complejos, pero con la esperanza de que todo se solucionará. El volante nacional llegó a enfrentar los partidos de las Eliminatorias junto a la Roja con lo justo, después de haber presentado dolencias en la rodilla derecha jugando por el Athletico Paranaense.

Si bien el volante nacional había mostrado optimismo por su recuperación para enfrentar los duelos contra Uruguay y Colombia, en el duelo contra los cafetaleros la situación fue mucho más compleja.

El Rey debió abandonar la cancha con claras señales de dolor y tuvo que retirarse de la cancha en camilla. Poco después la ANFP entregó el diagnóstico. “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica, la cual se llevará a cabo el día de mañana en conformidad con el cuerpo médico de su club. La intervención será realizada por el Cuerpo Médico de la Selección Chilena”, informaron en la oportunidad.

Tras la cirugía, el reporte indicaba que “la resolución quirúrgica se realizó de manera exitosa, por lo cual el deportista podrá comenzar con su rehabilitación kinésica”, situación en la que se encuentra hasta ahora.

De hecho, este viernes el seleccionado nacional publicó un video en su cuenta de Instagram en la que muestra parte del proceso de recuperación de la rodilla a la que se está sometiendo con una profunda autocrítica.

“Muchas veces me apresuré para jugar por mis equipos y mi país. Hoy estamos haciendo las cosas bien”, apuntó en el mensaje que acompaña las imágenes. “Tomaremos el tiempo necesario y volveré más fuerte que nunca”, complementó.

Asumiendo la responsabilidad

Arturo Vidal ya había asumido la culpa por la grave lesión a la que se expuso al disputar los partidos con la Roja. Tras la intervención quirúrgica compartió una historia en la que señaló que “primero que todo, quiero agradecer la inmensa cantidad de mensajes de apoyo que he recibido. Quiero decirles que me levantaré con más fuerza que nunca”.

“Me levanté 1000 veces antes y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera… Gracias y nos vemos pronto”, dio a conocer.

Luego, en su canal de Twich reflejó su responsabilidad, aprovechando de defender a Eduardo Berizzo. “Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento”, dijo.

Más adelante, lanzó que “Yo me negué. (Berizzo) siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada y que era un dolorcito. Con la camiseta de Chile y el estadio lleno, es difícil salir por una lesión. Tiene que ser muy grave como la de ahora o habría seguido hasta el final. Siempre escondí el dolor. Todo fue culpa mía, no tiene nada que ver el entrenador. Me molesta que la gente le eche la culpa a él y a los doctores. Yo fui el único culpable de la decisión”.

“Igual te da pena. Uno quiere seguir hasta el final. Tuve que salir directo al hospital o no salía. No se me acomodó más la rodilla, por eso no podía caminar”, agregó.