La recordada historia de Clavito Godoy y el loro de Víctor Pititore Cabrera que lo insultaba

La tarde de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Hernán Clavito Godoy, un emblemático entrenador del fútbol chileno, destacado por su carisma y su personalidad. Su carrera está llena de muchas historias que ha ido revelando en el pasar del tiempo, pero una de las más recordadas es la que tuvo con el loro del jugador Víctor “Pititore” Cabrera, quien lo insultaba cada vez que lo veía.

Clavito Godoy falleció este miércoles debido a un complicado estado de salud que lo aquejaba, donde se realizaron diversos actos benéficos para ir en ayuda del exentrenador, sin embargo, el histórico estratega partió. Debutó como entrenador en 1974 en Audax Italiano, y en su extensa carrera dirigió equipos como Santiago Morning, donde tuvo su etapa más larga e intermitente, y San Marcos de Arica, donde se retiró oficialmente en 2018, a la edad de 77 años.

Sin embargo, lo que más caracterizó al estratega fueron sus innumerables anécdotas, las cuales con el tiempo iba revelando y causando gran impresión entre sus seguidores. Una de las más recordadas es la historia que involucra a Víctor “Pititore” Cabrera y su loro, donde Clavito Godoy descubrió que el loro del delantero lo insultaba cada vez que lo veía.

La historia

Clavito Godoy señala que un día escuchó a Cabrera conversar con un compañero, al que le decía que lo golpeara en una pierna para no viajar a Antofagasta a jugar el partido. Tras oír esas palabras, Clavito Godoy se junta con su ayudante técnico Eladio Rojas y le comenta la situación, a lo que le responden que lo saque de la convocatoria.

Finalmente ese encuentro lo terminaron perdiendo los dirigidos del exentrenador por 2-1, desatando su rabia por no haber contado con uno de sus goleadores. En el trayecto se comunicaban con él periodistas y le preguntaban sobre Pititore, a lo que Clavito Godoy le responde que está con yeso. Sin embargo, uno de los periodistas le comentó que lo vio jugar en un torneo en Bahía Inglesa, donde salió goleador del torneo.

“Lo único que quería era matarlo. Llegué al camarín y dije “vamos a buscarlo” y lo fui a buscar. Entré por la cocina y en el living estaba fumando hachís. Después me meto en la pieza del lado y había dos señoritas, amorosamente las dos; me dijeron “sale viejo tal por cual”, me echaron”, afirmó Clavito Godoy, rememorando el encuentro que tuvo con el delantero. Luego, vio al loro de Pititore y descubrió que le había enseñado malas palabras en contra del estratega, donde no paraba de insultarlo, diciéndole “clavo cul…, clavo cul…” repetidamente. Al escuchar los insultos, el entrenador comienza a pelear con el loro, donde trató de tirarlo por la taza del baño sin tener éxito.

Tras esto, el entrenador habló con el presidente Salomón Cid para pedir que echaran al delantero, por lo que le respondieron que ya lo tenían vendido a Colo Colo. El técnico señaló que entonces debía pagar con un asado, a lo que accedieron. En esa celebración, que se hizo en la casa de Cabrera, vio que el loro estaba entablado producto de la pelea que tuvieron, no obstante, lo seguía insultando de la misma manera.