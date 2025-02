“Una mancha grande en el hígado”: ¿qué es el hepatocarcinoma, la enfermedad que sufre Hernán Clavito Godoy?

Hernán Clavito Godoy atraviesa un delicado estado de salud. El viernes fue internado de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, en donde se ha mantenido estable, al igual que el control de sus signos vitales, y hasta el momento no ha necesitado el apoyo de oxígeno.

Hace algunas horas, Clavito habló sobre su estado. El hombre de 83 años es optimista: “Le gané varias veces al descenso, ¿cómo no le voy a ganar a esto? Hay que pensar en positivo, pero claramente ya tengo 83 años y todo cuesta un poco más”, dijo a La Hora.

“Una mancha grande en el hígado”

El ex DT de instituciones como Audax Italiano, Ñublense, Deportes Iquique, Santiago Wanderers, San Marcos y Santiago Morning, fue diagnosticado de hepatocarcinoma metastásico.

Con sus palabras, Godoy intenta explicar lo que le pasó: “Hasta hace un mes me sentía bien, y mira ahora donde estoy. Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo. Acá estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo, estoy a la espera de los resultados de distintos chequeos, pero todo indica que es algo hepático. Lo primero que vieron fue una mancha grande en el hígado”.

El hepatocarcinoma metastásico es un tipo de cáncer al hígado que ataca de manera silenciosa. Lamentablemente, muchas veces se detecta en estado avanzado cuando ya ha hecho metástasis. Afecta generalmente a personas con enfermedades hepáticas crónicas.

Mientras tanto, varios nombres importantes en el fútbol chileno se unen para ayudarlo en lo que necesite. “Fui al hospital, conversé con su familia y requiere mucho apoyo. Quienes quieran hacerlo mándenme un mensaje por interno, porque la familia del fútbol se une en torno a una leyenda y sobre todo a un audino. La salud en chile es complicada y cuando llegas a la vejez es muy complicado, Dios te bendiga y tendrás todo nuestro apoyo para seguir adelante”, dijo en un video el exjugador Marcelo Zunino.