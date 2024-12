La regla del Sub 21 y el límite de extranjeros: la próxima guerra de la ANFP con el Sifup de cara a la temporada 2025

Recién se acabó la temporada, pero el 2025 ya comienza a tomar forma en el fútbol chileno. Este miércoles sesiona el Consejo de Presidentes de la ANFP y ahí se discutirán las bases del próximo torneo. En el documento que propone la ANFP hay algunos puntos que en años anteriores han sido materia de debate. Y de conflicto también. El directorio de Pablo Milad propone mantener la regla del Sub 21 tal como está. “En la sumatoria de todos los partidos de la fase regular del Campeonato que dispute cada club, los jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2004 deberán haber disputado a lo menos el 70% de los minutos de participación, lo cual corresponderá, sobre un total de 30 partidos, a un mínimo de 1.890 minutos. No se consideran para estos efectos los minutos disputados por los jugadores referidos, durante los tiempos de adición que se otorguen en cada partido. Asimismo, en caso que dos o más jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2004 disputen un mismo partido, sólo se considerarán para estos efectos los primeros noventa minutos. En caso que disputen 17 un partido jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2005, estos futbolistas sumarán el doble de los minutos disputados”, señala el artículo.

Esta situación abre un flanco de disputa con el Sifup, para empezar. En la carta de exigencias que envió el Sindicato a la ANFP a principios de noviembre, en la que propusieron una serie de cambios estructurales al balompié criollo, hicieron un llamado a cambiar aquel punto del reglamento. Sin embargo, el organismo presidido por Gamadiel García no hizo una sugerencia concreta al respecto. “Debe ser cambiada por una que realmente propenda al desarrollo íntegro y efectivo del fútbol formativo nacional”, establecían.

El Consejo de Presidentes discutirá las bases del próximo torneo. (Foto: Photosport)

Claro que no son los únicos que se muestran contrarios a la controvertida regla. En el marco del Congreso Internacional del Fútbol, realizado en el Hotel Mandarín Oriental, Nicolás Córdova, quien se desempeña como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles, criticó duramente la medida. Poco le importó que en el lugar estuviera Pablo Milad. “La regla este año es para los 2003, 2004 y esta categoría es 2005, con la variante de que sumen el doble de minutos. Por ejemplo en la U, que tenemos en la Sub 20 a Nacho Vásquez, Agustín Arce… el que cumple los minutos es Marcelo Morales que es titular. Al final, todos los años sí nos tenemos que poner de acuerdo realmente, es trabajo de nosotros y de los presidentes que votan, es qué queremos hacer con la regla o para qué la queremos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuántos llegan a la Selección o siguen jugando de titular? ¿Cuántos se venden al extranjero?”, cuestionaba el DT.

En su exposición, el entrenador ejemplificaba con casos del extranjero. “Escuché a Domenic Torrent en San Luis de México y le hicieron la misma pregunta. Él dice que los jugadores que cumplen la regla juegan porque merecen y viene de España, donde no hay regla. Para poner a Lamine Yamal no necesitas regla, necesitas coraje para sabe que tiene condiciones para debutar. Tengo buena relación con Palestino y hace tres meses dije que un jugador estaba para ser titular y hoy lo es. Tienen el coraje. Entonces, si creemos que los jugadores no están preparados es porque nosotros mismos no los estamos preparando. Si no los pondrían”, dijo.

Luego fue enfático: “Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla. Cremaschi, el ocho de Estados Unidos, es extraordinario. ¿Saben dónde juega? En el Inter Miami, con Messi, Busquets, Jordi Alba. Se bajó del avión, jugó en el Inter Miami e hizo gol con asistencia de Messi”.

De acuerdo a los datos, Unión Española fue el equipo que más minutos le dio a sus juveniles en la temporada (2.441 minutos), seguido de Universidad de Chile (2.430) y O’Higgins (2.325). Palestino (2.290), la UC la UC (2.261) y Audax Italiano (2.006) completan el listado de clubes que superaron la barrera de los 2 mil minutos. Curiosamente, Colo Colo, que fue el campeón de Primera División, superó por apenas tres minutos el mínimo exigido (1.893). Por otro lado, el futbolista Sub 21 más utilizado fue, con diferencia, el zaguero de Palestino Iván Román (3.862). El podio lo completan Marcelo Morales (1.997), de la U, y Flavio Moya (1.980), de Ñublense.

¿Cuántos foráneos jugarán?

A inicios de 2024, el límite de extranjeros fue uno de los conflictos que más complicó el arranque del Campeonato Nacional. El Consejo de Presidentes decidió aumentar a seis extranjeros por plantel y que todos puedan estar en la cancha. Fue una determinación que sorprendió a algunas instituciones y que no estaba en la propuesta inicial del directorio. Luego de una serie de diligencias, que incluyó una amenaza de paralización de los futbolistas, se determinó que sean cinco los que pueden actuar en paralelo en un elenco. La situación generó una grieta entre el Sifup y los timoneles del fútbol chileno. “El problema no es el directorio de la ANFP, es el Consejo de Presidentes. El Consejo de Presidentes creativo, que todos los años nos sorprende. Esta vez no es algo distinto a lo que vivimos el año anterior”, planteaba Gamadiel García en ese minuto.

Ahora la propuesta de la ANFP es mantener la regla como está. O sea, seis foráneos por plantilla y cinco en el campo de juego. La situación, al igual que con el Sub 21, está lejos de cumplir con lo exigido por el Sindicato. Era uno de los principales puntos del oficio enviado en noviembre. Ahí llamaron a bajar los cupos de seis a cinco por institución, manteniendo el máximo de cinco en cancha. Lo mismo para Primera y Primera B. En el caso de Segunda, quieren la idea es que sean tres máximo por plantilla y esa misma cantidad en el campo de juego.