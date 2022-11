La renuncia que estremece a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina: acusa “presiones” para condenar a Antofagasta

La suerte de Deportes Antofagasta, al menos en el plano deportivo, está sellada. El 11 de noviembre, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, la corte de apelaciones del balompié nacional, ratificó lo dispuesto por la Primera Sala, en el sentido de que los nortinos habían incumplido el artículo 23 de las Bases del Campeonato. El partido que debían sostener ante Palestino no se disputó sencillamente porque no había donde jugarlo. El estadio Calvo y Bascuñán no fue cedido por la municipalidad local. La mencionada disposición establece que es obligación del club local generar las condiciones para que se juegue. El club se defiende argumentando fuerza mayor. A los Pumas les costó el descenso. La pelea sigue.

La sentencia es categórica. “Se confirma la sentencia recurrida de la Primera Sala del Tribunal de fecha 28 de octubre del 2022, que decretó aplicar al Club Deportes Antofagasta la pérdida del partido que debía disputar con el Club Deportivo Palestino con fecha 15 de octubre del 2022 y en consecuencia se otorgan los puntos en disputa al Club Deportivo Palestino entendiéndose que este último ganó el partido por el marcador de 3 x 0″, consigna. Y agrega: “Adicionalmente se confirma también la multa de 1.000 Unidades de Fomento impuesta al Club Deportes Antofagasta, contemplada en el artículo 23° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022, en los términos señalados en dicha disposición y lo señalado en la sentencia recurrida”

Sin embargo, no todos los ministros estuvieron de acuerdo. Hace ocho días, el abogado Cristián García renunció al citado tribunal después de tres años. Lo hace a través de una conceptuosa misiva en la que valora el tiempo en que lo integró. “Han sido tres años muy buenos; me gustó mucho participar del Tribunal de Disciplina. Creo que, en general, hicimos un muy buen trabajo, con respeto, seriedad y profesionalismo, y me llevo una muy buena impresión de ustedes, como personas y profesionales”, plantea, inicialmente.

Jugadores de Deportes Antofagasta tras caer en casa ante la UC, en el último partido del campeonato. (Foto: Agenciauno)

Las presiones

García tarda poco en entrar en materia y en plantear las aprensiones que lo llevan a alejarse.” Sin embargo, este último tiempo, quizás por la proximidad de las elecciones de los nuevos miembros del tribunal, las cosas han cambiado y me he sentido muy incómodo, no compartiendo la forma como se ha obrado últimamente, y que no se condicen con la visión que tengo yo de administrar la justicia. No me refiero al fondo de lo que se ha decidido en los últimos casos, sino a la forma como se ha llegado a esas decisiones, porque acepto la diversidad y la discrepancia, pero en ningún caso nuestro trabajo debe dejar de ser serio, objetivo, descontextualizado y siempre con una venda en los ojos para que la decisión pueda ser la misma si en el conflicto se enfrentan clubes poderosos u otros no tanto, la misma forma de predicar respecto de clubes de primera A, de Primera B y segunda división, tal cual nos debiera inspirar Temis, la diosa de la justicia”, enuncia.

Luego es incluso más específico. “Esto veo que no ha ocurrido en el último tiempo, empezando por el episodio de la Orden de No Innovar donde se resolvió distinto en un caso respecto de otro idéntico, sin haberse recibido ninguna explicación seria del cambio de postura; y en especial respecto a la forma como se desarrollaron los hechos en el caso de la denuncia contra Antofagasta, en la cual la premura en todo el proceso pudo ser clave de una decisión errada; en efecto, se nos “pidió” citar a audiencia para el día siguiente de recibir la apelación; además durante la previa a la audiencia se hizo caso omiso a mi petición de liberar los tiempos de alegatos de los abogados, dada la relevancia de lo que se debía decidir, tal como lo habíamos hechos en casos anteriores de igual gravedad; y luego de concluida la audiencia se produce un debate de poco más de media hora, poniéndosele término unilateralmente por estimarse ya claras la posturas”, expone.

La decepción nortina en el partido ante la UC (Foto: Agenciauno)

Dardo para Segall

El abogado profundiza: “En lo personal, ignoro sinceramente si en realidad pudieron ustedes estudiar los antecedentes del caso, no solo una simple lectura de la sentencia y la apelación, sino que de todo el expediente, y analizar la doctrina civil actual involucrada en lo que debía decidirse o solo se quedaron con lo escuchado en la audiencia. Veo difícil que en tan breve periodo de tiempo, que al menos para mí no fue suficiente, dado que, al igual que ustedes, tengo otras actividades laborales que ocupan mi día, hayan podido absorber todas las aristas del conflicto, encuadrarlas en las hipótesis normativas y doctrinarias y resolver en consecuencia. La verdad, siempre pensé que era por ello que la regla siempre era dar al menos una semana para estudiar las causas, no solo 24 horas. En este caso fue todo diferente, seguramente por la presión implícita que importaba el hecho de que debía definirse el campeonato, pero creo que esas presiones no deben llegar a nosotros”, puntualiza.

Hay una mención, también, al titular de la Primera Sala, Exequiel Segall. “Por último, como manifesté mi rechazo desde un principio, no puede ser posible que en estos casos tan relevantes, y en general en ninguno, aceptemos que el presidente de la Primera Sala nos venga a explicar las razones por las que decidieron en un determinado sentido. Reprobé siempre esa práctica pero tampoco se me escuchó y fue siempre justificada como gestos de compañerismo, pero creo que esa contaminación eventualmente nos impide resolver con objetividad”, sostiene.

Antofagasta lo menciona

En el recurso de protección que interpuso ante la Corte de Apelaciones, la defensa de Antofagasta consigna el principio al que alude García en la renuncia. “S.S. Iltma. es evidente que en el caso de marras, hubo una diferencia de trato y una distinción arbitraria por parte de la ANFP y su Tribunal de Disciplina con el CLUB DEPORTES ANTOFAGASTA, respecto a las decisiones que previamente se habían tomado en casos similares, por ambos entes. Lo anterior, es simplemente inaceptable”, apunta. “Por lo demás, dicha diferenciación en el trato efectuada no tiene justificación alguna ni se sustentó en ninguna reforma estatutaria ni de ninguna especie. Por el contrario, el cambio de conducta se basó únicamente en el mero capricho de los entes recurridos”, insiste.

Luego, alude directamente a la misiva de García. “A mayor abundamiento, la vulneración denunciada queda en evidencia en la carta de fecha 17 de noviembre de 2022 (tan sólo 2 días después de la dictación de la resolución recurrida) mediante la cual del abogado señor Cristián García Charles, quien votó en contra de la decisión de la SEGUNDA SALA recurrida en autos, renunció al Tribunal de Disciplina de la ANFP”, detalla.

“Así, es evidente que, en el presente caso, se privó, perturbó y/o amenazó el derecho a la igualdad de nuestro representado, ya que -de manera completamente intempestiva, arbitraria y sin ningún fundamentó modificó su criterio y aplicación del procedimiento, sancionado a nuestro representado por hechos respecto de los cuales, previamente se había eximido de responsabilidad a otro Club deportivo más poderoso”, concluye. La alusión apunta el duelo entre Universidad de Chile y Unión Española, que pasó por innumerables problemas para conseguir un escenario.