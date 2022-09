Lateral, arquero y un goleador: se abre el casting de Berizzo para relevar a los cortados de la Generación Dorada

La última gira de la selección chilena por Asia implicó el inicio de una nueva etapa, post fracaso en las Eliminatorias para Qatar 2022. Los albores del periodo de Eduardo Berizzo en el mando técnico de la Roja fueron los amistosos ante Corea del Sur, Túnez y Ghana. Sin embargo, con más tiempo de trabajo y con una nómina de su autoría, los partidos de esta fecha FIFA son el inicio “2.0” de la era del Toto. Ante Marruecos y Qatar, respectivamente, se podría ver algo de lo que pretende el argentino pensando en el proyecto hacia 2026.

Más allá del repetitivo concepto del recambio, lo concreto es que el seleccionador nacional recurrió a algunos de la vieja guardia, como Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. También están otros recurrentes como Eugenio Mena, Paulo Díaz y Erick Pulgar. No obstante, hay otros pilares de la Generación Dorada que no están. Concretamente, los casos más notorios son los de Mauricio Isla, Claudio Bravo y Eduardo Vargas.

Los partidos ante dos combinados clasificados a la Copa del Mundo servirán como un casting abierto para ver en la cancha a valores que pueden tirar del carro de la Roja rumbo a Estados Unidos-México-Canadá 2026 y proyectarse para ser cartas de presente y futuro, y así dotar al Equipo de Todos de mayores alternativas.

Se busca heredero de Isla

Mauricio Isla había sido considerado, inicialmente, para los amistosos en Asia. Sin embargo, la ANFP arguyó que su liberación de la convocatoria fue por “expresa petición del jugador”, quien aún estaba en el Flamengo, no gozando de regularidad. Hoy, el Huaso ha sido vital para el repunte de Universidad Católica en la segunda parte del año, tanto en el Torneo Nacional como en la Copa Chile. El futbolista de 34 años no fue llamado por Berizzo, lo que genera la primera gran inquietud en la Selección. Durante años, Isla no tuvo mayor competencia para ser el lateral derecho titular de la Selección (tampoco el abanico de carrileros era suficientemente amplio). Por lo mismo, una de las medidas a definir por el Toto es el relevo del oriundo de Buin.

Nayel Mehssatou, durante la última práctica de la Selección en Barcelona. FOTO: @LaRoja

En la nómina hay tres variantes, dos del extranjero y una del medio local. Quien tiene un plus de ventaja es Nayel Mehssatou (20). El futbolista del Kortrijk de Bélgica estuvo en la gira asiática y fue uno de los que dejó mejores sensaciones, lo que le permite estar nuevamente en la convocatoria. En la Jupiler Pro League belga 22-23 lleva 465 minutos en siete partidos (seis de titular).

Una de las sorpresas de la lista es Juan Delgado (29), quien partió como puntero en Colo Colo y de a poco ha retrocedido en la cancha, hasta ahora que se desempeña como lateral en Portugal. El ex Necaxa ha gozado de una alta continuidad en sus últimas temporadas en el Paços de Ferreira, club de segunda línea en la Primeira Liga. En el curso 22-23 suma 630 minutos en siete partidos (todos desde el arranque) y tiene una asistencia. Eso sí, los Castores llevan apenas un punto.

“Llego a la Selección con mucha alegría, humildad, y con la ilusión de hacer las cosas bien. Los entrenamientos son bastante intentos, es necesario estar concentrados y aplicados, exigen estar al 100% siempre”, declaró Delgado en rueda de prensa.

El otro lateral derecho convocado por Berizzo es Jeyson Rojas (20), el suplente de Óscar Opazo en Colo Colo. En el Torneo 2022 suma 534′ en 10 encuentros y tiene características más defensivas que los otros antes mencionados.

El arco y un goleador

La no citación de Claudio Bravo abre una nueva interrogante. En ese sentido, quien saca una luz de distancia es Brayan Cortés (27), el portero de Colo Colo, un convocado frecuente en la Selección y quien ha estado en los microciclos de la Sub 23 con Berizzo, incluso participando del amistoso ante Perú, en Iquique, se anuncia como titular ante los marroquíes.

Gabriel Arias volvió a la Selección para esta nómina. FOTO: @LaRoja

Quien vuelve a la disputa por un lugar es Gabriel Arias (35), el titular de la Roja en la Copa América de Brasil 2019, pero quien había quedado relegado durante un tiempo producto de una larga lesión: rotura de ligamentos. El capitán de Racing llegó a la Selección luego de una fuerte polémica en Argentina, tras realizar gestos obscenos a hinchas de Platense, lo que le implicaría una sanción. El tercer arquero de la lista es Cristóbal Campos (23), de la U.

Arriba, también la Roja busca variantes. En estricto rigor, alguien que haga los goles. Hay que decir que la Selección lleva una racha negativa de 455 minutos sin convertir (poco más de cinco partidos). Además de Ben Brereton, quien es sindicado como uno de los valores importantes en el presente y futuro del equipo, Berizzo convocó a Ángelo Henríquez (28), hoy en Polonia, y a Diego Valencia (22), en Italia. Chile necesita goles. Y urgente.