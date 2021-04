Lautaro de Buin responde para evitar la suspensión de su estreno en la B

Lautaro de Buin le respondió al Tribunal de Disciplina de la ANFP para evitar la suspensión de su estreno en la Primera B. El Toqui le solicitó al Tribunal de Disciplina la revocación de la medida que impide su debut en el torneo, acusando que se trata de “una resolución arbitraria e infundada”. Esto, luego de que el sábado la Segunda Sala del organismo determinara que el club de la Región Metropolitana no podrá jugar aún sus partidos en el certamen, hasta que se resuelva la apelación de Fernández Vial.

La escuadra que dirige Carlos Encinas debía jugar este lunes frente a Deportes Santa Cruz, desde las 20.00 horas. Sin embargo, cerca de 48 horas antes, el tribunal del ente a cargo del fútbol chileno informó que Lautaro aún no podrá iniciar su participación en el certamen, mientras no se resuelvan los requerimientos en su contra por presunta utilización de información falsa en los contratos de los jugadores Hans Martínez y José Barrera. Además, el cuadro de Buin es acusado de no estar inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero, lo que es obligatorio para que los clubes puedan militar en el profesionalismo.

“La suspensión decretada, acordada en día inhábil, y comunicada a 48 horas del partido programando por la misma ANFP para jugar contra Santa Cruz el próximo lunes 5 de abril a las 20 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García, que además será transmitido por el canal TNT Sports, carece de toda justificación legal y racional, perjudicando directamente a los jugadores, quienes se ven perjudicados injustamente de realizar su actividad profesional, sin contar al cuerpo técnico, ayudantes y todo el staff administrativo, por una resolución infundada y carente de toda motivación”, señala parte del documento de 11 planas presentado por Alejandro Preuss, abogado del club.

“La Segunda Sala de este H. Tribunal está ordenando una sanción que contradice lo resuelto por los dichos tribunales jurisdiccionales, lo que sin duda alguna constituye una resolución arbitraria e infundada, poniéndose esta magistratura deportiva, dependiente de un órgano deportivo, por sobre nuestros tribunales ordinarios de la Justicia. Es totalmente reprochable la resolución recurrida, el razonamiento del sentenciador si pretende ser juez y parte: olvida la esencia de un órgano jurisdiccional, que debe ser imparcial y, por sobre todo, es el primer llamado a cumplir el ordenamiento jurídico impuesto. Con su actuar lesiona el debido proceso que debe primar, para brindar seguridad jurídica a todos los estamentos regidos por la ANFP”, añade.

De momento, el duelo entre Lautaro y Santa Cruz se encuentra suspendido, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Disciplina tras la respuesta del conjunto metropolitano. El futuro del Toqui en la B aún es una incógnita. Y desde la ANFP no descartaron la posibilidad de que sea desafiliado.

