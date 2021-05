Leonardo Gil: “Estos partidos difíciles hay que ganarlos si queremos aspirar a cosas importantes”

En Talcahuano, Colo Colo venció a Huachipato por 0-2 para volver a la pelea por los primeros puestos en el Torneo Nacional. Pese a que les costó, los de Gustavo Quinteros sacaron adelante el encuentro y festejaron en el sur. Tras el encuentro el análisis fue dulce, sabor que se había perdido en los dos partidos tras el Superclásico.

“Fue un partido difícil. Tuvieron más la pelota pero nosotros las situaciones más claras. Creo que Brayan Cortés estuvo notable, también la defensa. Estuvimos sólidos. Estos partidos difíciles hay que ganarlos si queremos aspirar a cosas importantes”, analizó Leonardo Gil en TNT Sports tras la victoria.

El volante también se refirió a las dificultades que ha atravesado el plantel albo en los últimos meses: “Nos afectó lo de los contactos estrechos pero tenemos un gran plantel. El equipo volvió a tener esa identidad donde construimos jugadas, con tenencia. Estuvimos sólidos”.

Además, tuvo palabras para sus chances de ser nominado por la Roja de cara a las Clasificatorias y la Copa América. “La Selección, cada vez que lo pienso me pongo muy feliz. Desde 2015 vengo pensando en eso. Di todo en cada entrenamiento. Van a ir los mejores a representar al país. Si me toca estar, sería una alegría, si no, a apoyar a los que le toque estar”, cerró.