Los secretos de Canadá, el equipo revelación de la Copa América que revuelve el Grupo A y amenaza a la Roja

Canadá se ilusiona con clasificar a cuartos de final en su primera participación en la Copa América. Este martes vencieron a Perú por la cuenta mínima y haciendo gala del fútbol que los caracteriza: físico y veloz. El único tanto de la jornada, de hecho, fue así. Un contragolpe muy rápido que Jonathan David finalizó con un certero lanzamiento cuando estaba mano a mano con Pedro Gallese. Tres puntos de oro para los norteamericanos. No solo porque se sacuden de su caída inicial ante Argentina, donde también causaron estragos, sobre todo en el primer tiempo, sino porque los deja bien aspectados en el Grupo A.

El elenco de los canucks se mide ante la Roja, este sábado a las 20 horas. Ahí, un empate podría meterlos en la segunda fase. El combinado dirigido por Ricardo Gareca está obligado a ganar para no quedar eliminado del certamen continental. Los dos, eso sí, mirarán de reojo lo que haga Perú ante Argentina. La Albiceleste ya está instalada en la siguiente ronda y Lionel Scaloni no ocultó su intención de dosificar en el tercer cotejo. “El próximo partido jugarán los chicos que no estuvieron en estos dos encuentros porque necesito verlos y además lo merecen”, explicó el técnico.

Claro que, más allá de lo que suceda este fin de semana, en Canadá se proyectan. Planifican un futuro a mediano plazo. Esta Copa América para ellos es una suerte de ensayo general de cara a su desafío más grande. En dos años más, junto a México y Estados Unidos, serán los anfitriones del Mundial. Aspiran a ganar experiencia, ser competitivos y poder instalar el fútbol como un deporte importante en su país. Pese a que recibirán la Copa del Mundo, y que ya hicieron lo propio en la categoría Sub 20 en 2007, el balompié todavía está en un segundo e incluso tercer plano en popularidad.

Canadá venció por la mínima a Perú. Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Sin ir más lejos, nunca antes habían disputado el certamen continental más importante. Al tratarse de un equipo Concacaf, no tuvieron la oportunidad. En 2016 no se clasificaron y en las otras ediciones la Conmebol no consideró invitarlos. Ahora se ganaron su lugar tras disputar una eliminatoria donde dejaron en el camino a Trinidad y Tobago. En ese momento estaban dirigidos por Mauro Biello. Luego asumió Jesse Marsch, el nombre con el que en la Federación Canadiense aspiran a dar el salto de calidad. Sin embargo, en Centro y Norteamérica ya han sido protagonistas. En la Copa Oro lograron los títulos de 1985 y 2000.

Crecimiento exponencial

Qatar 2022 fue la primera gran prueba para Canadá. Era su segunda participación en el certamen planetario. Antes habían estado en México 1986. En el torneo disputado en Medio Oriente, los norteamericanos quedaron instalados en el Grupo F y fueron colistas. Se fueron con cero punto. En el campo de juego, eso sí, solo fueron superados por Croacia (4-1). Ante Bélgica cayeron por la mínima y contra Marruecos fue 2-1. La escuadra dirigida por el inglés John Herdman se iba con la idea de que ese era el piso en sus presentaciones. Que desde ahí todo debía ser en alza.

Canadá quiere dar el batacazo ante la Roja. Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Jesse Marsch, quien asumió meses antes de la Copa América, ha comprendido el contexto en que se encuentra y actualmente motiva a sus pupilos con la idea de que los pasos que den quedarán en los libros. “Los chicos están emocionados por hacer historia. Así que ese fue un gran momento. Habíamos hablado sobre enviar un mensaje para hacer historia, para demostrar que estamos listos para desafíos más grandes”, señaló tras la victoria sobre Perú.

Claro que, según dice, ante la Roja será un escollo mayor, por el contexto en que llegan. “Creo que será otro partido similar, con jugadores muy experimentados y un equipo realmente bueno. Muy inteligentes, muy astutos. Será un gran desafío. Perú jugó bien, creo que Chile será aún mejor. Habrá mucho en juego para ambos equipos. Así que espero que haya emoción, espero que haya mucha fuerza mental en el partido”, analizó el británico. El técnico ha apostado por la disciplina. En su régimen prohibió los días libres entre partidos.

Canadá cuenta con una plantilla que promedia 24,9 años de edad. De sus futbolistas, 13 están en la MLS y 13 en Europa. Alphonso Davies es su gran figura, lateral del Bayern Múnich. También posee a uno que fue compañero de Alexis Sánchez, Tajon Buchanan, del Inter de Milán. Su ariete Jonathan David juega en el Lille de Francia. Todos con experiencia internacional. Aunque hay otros que suman sus primeras armas. 11 de los llamados no llegan ni siquiera una decena de partidos con la selección.