Tejedor se rinde a Endler: “Es la mejor del mundo; no veo por qué íbamos a dudar cuando todo el planeta la reconoce”

Marta Tejedor responde con genuino gusto el llamado de El Deportivo. Le alegra saber de Chile, un país en el que trabajó y en el que aportó decisivamente al desarrollo del fútbol femenino, y, sobre todo, le pone contenta el motivo del contacto. Asume que el tópico a tratar será la distinción de Christiane Endler como la mejor arquera del mundo, según el premio The Best, y entra con gusto en la conversación. Su opinión pesa. No solo porque contribuyó decisivamente en los primeros años de Tiane como seleccionada, sino también porque, desde España, puede aportar con una visión más neutral respecto del alcance que tienen el logro que acaba de conseguir la capitana de la Selección y la posición que se le asigna en el Viejo Continente y en el mundo del fútbol.

“En Europa, Christiane es una arquera muy reconocida porque ha jugado en varios clubes de solera, en Inglaterra, España y Francia, y en los últimos años lo ha hecho en equipos que tuvieron presencia importante en la UEFA Champions League, por lo que es una jugadora de renombre con exposición en el escaparate continental. Acaba de ser reconocida como mejor arquera del mundo. En mi opinión, este es un premio a la regularidad de su trayectoria, en la que ha sabido mantenerse en la élite durante varios años, siempre aspirando a los mayores galardones, y contribuyendo de manera muy significativa al despunte del fútbol femenino chileno en un ciclo en el que ha llegado a ser mundialista y olímpico, ambas cosas sin precedentes”, evalúa, validando plenamente el reconocimiento que la FIFA le acaba de otorgar a la golera del Olympique de Lyon.

Marta Tejedor, en su paso por la selección chilena.

“Está entre las mejores”

Tejedor llama a asumir con propiedad la posición de la chilena entre las mejores jugadoras del planeta. “La mejor arquera del mundo necesariamente está dentro del plantel de las mejores futbolistas del mundo... alguien tendrá que tapar el arco”, responde, con un dejo de ironía.

Luego, sin embargo, aclara que habla con total seriedad. “Bromas aparte, Christiane ha brillado a un gran nivel y aunque es complejísimo determinar criterios para establecer quienes son las mejores, es seguro que ella está en el equipo”, establece.

En ese contexto, enfatiza en que no hay que temerle a decir que la chilena es la mejor guardameta del orbe. “Acaba de ser reconocida como la mejor del mundo, eso es incuestionable. No veo por qué íbamos a dudar cuando el planeta al completo la reconoce”, sostiene.

La estratega advierte que Endler aún tiene espacio para crecer. “Siempre hay margen para seguir evolucionando. Ella todavía es joven para su puesto y acaba de asumir el reto de cambiar de club. El Lyon supondrá otro desafío y oportunidad de crecimiento”, estima. Y, finalmente, añora que ese crecimiento vaya de la mano de la evolución paralela de Las Rojas. ”Ahora bien, viene de un ciclo muy bueno donde ha tenido oportunidad de jugar varios torneos internacionales y para que eso se repita y vuelva a tener el mismo nivel de exposición internacional tiene que contar también con el rendimiento del conjunto de la selección chilena. Este mismo año, a finales de julio, sabremos cuál es el panorama para los próximos años”, sentencia.